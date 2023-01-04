المؤشر العربي يؤكد تمسك المجتمعات العربية بفلسطين كقضية مركزية

أظهرت نتائج استطلاع المؤشر العربي للعام 2022 قرابة 80% أكدوا أن المجتمعات العربية ما زالت تعتبر "القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعًا، وليست قضية الفلسطينيين" وحدهم، وأن ما نسبته 80% من الرأي العام للمحيط العربي، يرون أن سكان الوطن العربي يمثلون أمة واحدة وإن تمايزت الشعوب العربية بعضها عن بعض، مقابل 17% قالوا إنّهم شعوب وأمم مختلفة.

وذكرت النتائج أن الرأي العام متوافق وشبه مجمع، بنسبة 84%، على أن سياسات (إسرائيل) تهدّد أمن المنطقة واستقرارها.

ويظهر بشكل جليّ أنّ الرأي العامّ يرى في (إسرائيل) المصدر الأكثر تهديدًا لاستقرار المنطقة وأمنها.

بينما انقسم الرأي العام العربي في تقييم السياسات التركية تجاه فلسطين بين من قيّموها سلبيًّا وبنسبة 41%، ومن قيّموها إيجابيًّا، وبنسبة 43%.

أما على صعيد الاعتراف بـ (إسرائيل) والتطبيع معها، فإن النتائج أظهرت أنّ 84% من مواطني المنطقة العربية يرفضون الاعتراف بإسرائيل، وفسّر الذين يعارضون الاعتراف بها موقفهم بعددٍ من العوامل والأسباب؛ معظمها مرتبط بطبيعتها الاستعمارية والعنصرية والتوسعية.

وتظهر النتائج أنّ آراء المواطنين الذين يرفضون الاعتراف بـ (إسرائيل) لا تنطلق من مواقف ثقافية أو دينية.

ومن الجدير بالذكر أن الرأي العام بحسب أقاليم المنطقة العربية مُجْمع، بنسب متقاربة، على رفض الاعتراف بـ (إسرائيل).

ويعكس تقييم الرأي العام لسياسات بعض القوى الدولية والإقليمية تجاه فلسطين عدم ثقته بها؛ إذ إن أكثرية الرأي العام تنظر بسلبية إلى سياسات الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وإيران وفرنسا تجاه فلسطين.

حيث توافق 78% من الرأي العام على أن السياسات الأميركية تهدّد أمن المنطقة واستقرارها، وعبّر 57% من المستجيبين عن اعتقادهم أن السياسات الإيرانية تهدّد أمن المنطقة واستقرارها.

بينما كانت النسبة 57% أيضًا فيما يتعلق بالسياسات الروسية، و53% بالنسبة إلى السياسات الفرنسية.