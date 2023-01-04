الإعلان عن موعد عودة ترامب لمنصات فيسبوك والإنستغرام

موعد عودة ترامب لمنصات التويتر والإنستغرام، قرر مالك شركة ميتا فيسبوك، الإعلان عن عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لمنصات تويتر وإنستغرام.

ويأتي هذا التطور بعد أن ألغى أيلون ماسك، المالك الجديد لمنصة تويتر، الحظر الدائم على ترامب في نوفمبر من العام الماضي على منصة التواصل الاجتماعي بعد استطلاع آراء المستخدمين.

موعد عودة ترامب للمنصات

استعد ميتا مالك فيسبوك للإعلان عما إذا كان سيسمح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالعودة إلى فيسبوك وإنستغرام.

ومن المتوقع الإعلان عن القرار في وقت لاحق من هذا الشهر، وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز، نقلاً عن شخص مطلع على الأمر.

وكان عملاق وسائل التواصل الاجتماعي قد قال سابقًا إنه سيقرر بحلول 7 يناير ما إذا كان سيسمح للرئيس السابق بالعودة إلى منصاته، وفقاً لصحيفة "مترو".

روابط ذات صلة: من هو إحسان عبد القدوس الذي يحتفل به "غوغل"

وأوضح أن ميتا شكلت مجموعة عمل للتركيز على الأمر، وفقًا لأشخاص على دراية بعملياتها.

وأضاف أن المجموعة تضم موظفين من السياسة العامة وفرق الاتصالات، وكذلك من فريق سياسة المحتوى.

وفي ذات السياق قال الرئيس السابق عبر الفيديو عندما سئل عما إذا كان يعتزم العودة إلى تويتر من خلال لجنة في الاجتماع السنوي للقيادة للائتلاف اليهودي الجمهوري "لا أرى أي سبب لذلك".

وشن ترامب هجمات على نزاهة التصويت في الولايات المتحدة منذ هزيمته في انتخابات 2020، وأطلق محاولة في نوفمبر لاستعادة الرئاسة في عام 2024، بهدف استباق منافسيه الجمهوريين المحتملين.

تكنولوجيا CNN ||| متحدث باسم "ميتا" لـCNN: ندرس إعادة حسابات ترامب على فيسبوك وإنستغرام https://t.co/tHpVEF3lRF — بوابة أخبار التقنية (@itg_ar) January 4, 2023

عدد التصويت لتنحي إيلون ماسك من تويتر

يُذكر أن صوت مستخدمو موقع "تويتر" لصالح تنحي ماسك عن منصبه كرئيس تنفيذي للموقع بعد أن أجرى استطلاعا حول مستقبله، وقال إنه سيلتزم بنتيجته.

ومن بين نحو 17.5 مليون شخص شاركوا الاستطلاع صوّت ما مجموعه 57.5% بـ"نعم" بعد أن سأل ماسك، عبر حسابه عما إذا كان يجب أن يتنحى، مقابل 42.5% بـ"لا".

مما أثار الجدل منذ توليه منصب رئاسة منصة "تويتر" والقرارات التي يتخذها، في كل الولايات المتحدة وأوروبا.

وحذرت المفوضية الأوروبية ماسك من أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات عليه بسبب التهديد الذي يشكّله لحرية الإعلام.

رابط ذات صلة: وصفه "بالمخادع" ترامب يرد على تنحي إيلون ماسك من رئاسة "تويتر"