الجهاز المركزي للإحصاء: عدد سكان قطاع غزة خلال 2022 بلغ مليونين و375 ألف نسمة

مع نهاية العام 2022 وصل عدد السكان في فلسطين على حدود 1967 نحو 5.4 مليون نسمة بنسبة زيادة سنوية بلغت 2.4%، ولا زال ما يقارب 7 ملايين فلسطيني يعيشون في الشتات، يحلمون بالعودة الى وطنهم، في الوقت الذي يلتهم فيه الاحتلال (الإسرائيلي) الأرض لإقامة المزيد من الوحدات الاستيطانية ويعزل أكثر من 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة.

وبلغ عـدد الفلسطينيين المقدر فـي نهاية عام 2022 حوالي 14.3 مليون فلسطيني؛ 5.4 مليون فـي دولة فلسطين، يقيم أكثر من ثلثهم في قطاع غزة، وحوالي 1.7 مليون فلسطيني في أراضي 1948، وما يقارب 6.4 مليون في الدول العربية ونحو 761 ألف في الدول الأجنبية.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد اليهود 7.1 مليون ليتساوى مع عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية مع نهاية هذا العام.

المجتمع الفلسطيني فتي وأكثر من ثلث سكانه دون 15 سنة

تقدر نسبة الأفراد في الفئة العمريـة 0-14 سنة في نهاية عام 2022 بحوالي 38% من مجمل السكان فـي فلسطين، بـواقع 36% في الضفة الغربية و41% في قطاع غزة. ويلاحظ انخفاض نسبة الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر، حيث قدرت نسبتهم في نهاية عام 2022 بحوالي 3% في فلسطين، بواقع 4% في الضفة الغربية و3% في قطاع غزة.

انخفاض في معدلات الخصوبة

انخفض معدل الخصوبة الكلية خلال الفترة (2017-2019) إلى نحو 4 مواليد، مقارنة مع 5 مواليد عام 1999؛ 4 مواليد في الضفة الغربية و4 مواليد في قطاع غزة.

معدلات وفيات الأطفال والرضع تتجه نحو الانخفاض. بلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في فلسطين 14 طفلاً لكل ألف ولادة حية خلال الفترة 2015-2019؛ 15 في الضفة الغربية و14 في قطاع غزة. من جانب آخر بلغت معدلات وفيات الرضع 12 طفلاً لكل ألف ولادة حية لنفس الفترة؛ 12 في الضفة الغربية و13 طفل في قطاع غزة. وتشير البيانات إلى انخفاض في معدل وفيات الأطفال خلال العشر سنوات السابقة فبلغ 15 طفلا لكل ألف ولادة حية.

انخفاض في متوسط حجم الأسرة

انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5 افراد عام 2021 مقارنة بـ 6 أفراد عام 2010؛ بواقع 5 أفراد في الضفة الغربية و6 أفراد في قطاع غزة.

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني