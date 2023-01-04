كيفية تفعيل ميزة الحذف التلقائي للرسائل على التليجرام 2023 Telegram

كيفية تفعيل ميزة الحذف التلقائي للرسائل على التليجرام Telegram 2023، يواصل تطبيق المراسلة الفورية Telegram تقديم ميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم ، حيث اختتمت الشركة التي طورت التطبيق عام 2022 بتقديم تحديث جديد للتطبيق يتضمن مجموعة من الميزات الإخبارية لمستخدمي نظام التشغيل Android و iOS. .

يتضمن التحديث الجديد مجموعة واسعة من الميزات ، بما في ذلك القدرة على الحصول على حساب Telegram دون الحاجة إلى بطاقة SIM ، وميزة تعتيم الصور ومقاطع الفيديو عند إرسالها لتحسين الخصوصية ، وتحسين استهلاك مساحة التخزين في الهاتف ، سواء في هواتف iPhone أو Android ، والقدرة على تخصيص صورة الملف الشخصي لصديق أو مستخدم آخر ، وتوفير محرر صور Telegram بالإضافة إلى أدوات الكتابة والرسم ، بالإضافة إلى حذف الرسائل تلقائيًا لجميع الدردشات والمزيد.

تطبيق Telegram هو أول تطبيق مراسلة فورية يقدم ميزة التدمير الذاتي للمحادثات السرية ، حيث يمكن للمستخدمين حذف جميع الرسائل التي يرسلونها أو يستقبلونها لكلا الطرفين دون ترك أي أثر ، وهو عكس تطبيق WhatsApp الذي يترك إشعارًا بأن هناك رسالة تم حذفها حتى الآن.

يمكنك أيضًا تمكين مؤقت التدمير الذاتي بحيث تختفي الرسائل والملفات من جهازك وجهاز الطرف الآخر بعد قراءتها أو فتحها ، لأن جميع المحادثات السرية يتم حفظها على هاتفك ولا يتم تحميلها على خوادم Telegram ، مما يعني أن يمكنك فقط الوصول إليها على الجهاز الذي تم إنشاؤها منه ، وستختفي على الفور تسجيل الخروج أو حذف التطبيق.

وأطلق تطبيق Telegram ميزة لمساعدة المستخدمين على تعيين مؤقت لحذف الرسائل تلقائيًا في جميع الدردشات الجديدة ، كما سهّل إعداد الحذف التلقائي في مجموعات خاصة صغيرة ، كأي عضو لديه القدرة على تغيير الاسم والصورة يمكن للمجموعة الآن تمكين الحذف التلقائي للرسائل في المجموعة.

كيفية تفعيل ميزة الحذف التلقائي لجميع المحادثات:

ملاحظة: إذا قمت بتمكين ميزة الحذف التلقائي الجديدة في التطبيق ، فسيتم حذف جميع المحادثات الجديدة تلقائيًا بناءً على الفترة الزمنية التي تحددها ؛ لا يهم من بدأ المحادثة ، تمامًا مثل أي مجموعات جديدة تقوم بإنشائها. لكن المحادثات الجارية لن تتأثر.

لتفعيل الميزة يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق تليغرام في هاتفك.

اضغط على قائمة الخيارات التي هي عبارة عن ثلاثة خطوط أفقية في الزاوية العلوية اليسرى.

اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

اضغط على خيار (الخصوصية والأمان) Privacy and Security.

كيفية تفعيل ميزة الحذف التلقائي للرسائل في تليغرام تحت علامة تبويب (الأمان)، اضغط على خيار (الحذف التلقائي للرسائل) Auto-Delete Messages.

حدد مؤقت التدمير الذاتي للمحادثات من الخيارات المعروضة، كما يمكنك تخصيص المؤقت من خلال الضغط على خيار (ضبط الوقت المخصص) Set Custom Time.

كيفية تفعيل الحذف التلقائي للرسائل في محادثات معينة:

انتقل إلى تطبيق تليغرام في هاتفك.

انتقل إلى المحادثة التي تريد تفعيل ميزة الحذف التلقائي للرسائل فيها.

اضغط على اسم المستلم الذي يظهر في الزاوية العلوية اليسرى، ثم اضغط على أيقونة الخيارات التي هي عبارة عن ثلاث نقاط رأسية (⋮) الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى.

اضغط على خيار (الحذف التلقائي) Auto-Delete، ثم اختر الوقت الذي تريد أن تُحذف الرسائل بعده تلقائيًا.