لصحة الكبد.. تعرف على فوائد القرنفل، يتساءل العديد من الأفراد عن فوائد القرنفل الصحية، لاحتوائه على الكثير من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي يحتوي عليها.

سنعرض لكم من موقع "الرسالة نت" ما هو القرنفل؟، وبعض الفوائد الصحية للقرنفل، بحسب خبراء الصحة.

ما هو القرنفل؟

يعتبر القرنفل من براعم زهور شجرة القرنفل وموطنها الأصلي إندونيسيا، وهو من التوابل العطرية الشعبية القوية المعروفة في أنحاء العالم.

فإن موطنه الأصلي أندونيسيا، وبالعربي له تسميات عدّة وهي القرنفل أو كبْش قرنفل أو مسمار قرنفل، والأخيرة هي الترجمة الحرفية للتسمية الفرنسية وهي Clou de girofle.

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فوائد القرنفل

من فوائد القرنفل أنه يسكّن ألم الأسنان ويطهر الفم ويحارب الجير، وأمراض السرطان من بينها سرطان الرئة، وسرطان الثدي.

ومستخلص القرنفل كان قادراً على إبطاء نمو أنواع متعددة من الخلايا السرطانية البشرية، كما أدى مستخلص القرنفل إلى موت الكثير من خلايا سرطان القولون.

ويعمل القرنفل على تحسين عمل الكبد، وهو مسؤول عن إزالة السموم من الجسم وهضم الأدوية التي نتناولها، وفي دراسة أجراها قسم علوم التغذية في القاهرة.

ويقي من تجلط الدم، ويحتوي القرنفل على فيتامين K الضروري لتعديل تخثر الدم، وهو مفيد للأشخاص المعرضين للنزيف بسبب نقص الفيتامين.

وينظم نسبة السكر في الدم، ويوصى بالقرنفل للأشخاص الذين يعانون من أمراض عدم انتظام نسبة السكر في الدم، مثل مرض السكري.

لأنه يلعب دور الأنسولين نفسه في الجسم، إذ يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم، ووجدت أن القرنفل لم ينظم السكر في الدم فحسب، بل حسن من عمل الخلايا التي تنتج الإنسولين في الجسم.

وتم اللجوء إلى فوائد القرنفل في جميع الممارسات الطبية الطبيعية، مثل الطب الهندي القديم والطب الصيني القديم منذ مئات السنين، بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والميكروبات.

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