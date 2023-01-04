بالأرقام .. أبرز القرارات الحكومية في غزة عام 2022

منذ اليوم الأول لاستلامها، تَعقد لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعاً دورياً بوكلاء الوزارات أسبوعياً، وتخصص يوم الأربعاء نهاية كل أسبوع لإصدار قراراتها الجديدة والتي تدور في فلك الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني، تشرف بنفسها على كل إجراء يتم إقراره بين الرقابة والإدارة وترتيب أولويات اهتمامها حسب ما يتطلبه واقع القطاع.

بين ترميم لمدارس ومشافي ووضع حجر أساس لأخرى وتخصيص مبالغ بأرقام كبيرة لدعم الأسر الفقيرة، وإمداد مشافٍ أخرى بأطباء مختصين، وإكمال حلقات الدائرة الصحية بتقديم خدمات الدواء المدعم للمرضى الفقراء، فضلاً عن مئات الخدمات والقرارات التي تصيغها لجنة العمل الحكومي بما يتوافق مع مصلحة المواطن واستطاعة الحكومة في المساهمة من تخفيف حدة الأزمات بما يشمل كافة الأبواب التي من الممكن أن يطرقها المواطن الفلسطيني.

مرافق وخدمات

ويمكن لهذا التقرير، ألا يشمل جميع القرارات التي صدرت عن لجنة متابعة العمل الحكومي على مدار العام الماضي 2022، ولكنه يضمن أبرزها وأكثرها تأثيرهاً على الخدامات التي يتلقاها المواطن الفلسطيني داخل المرافق الحكومية وما إلى ذلك.

وكان من بين تلك القرارات تخصيص مبلغ 1.200.000 شيكل سنوياً عبر وزارة التنمية الاجتماعية، وتقديمه على شكل إعانات ومساعدات إلى الأسر الأشد فقراً من الفئات الهشة والضعيفة في قطاع غزة، بواقع 100.000 شيقل شهرياً.

ومن بين هذه الإعفاءات، فإن مستفيدي الشئون الاجتماعية قد انتفعوا من الرسوم المقرة لمعاملة جمع الشمل في الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بحيث تتولى وزارة التنمية الاجتماعية تقديم الإفادة اللازمة لذلك، وكذلك تسديد كامل رسوم معاملة جمع الشمل وإصدار الهوية لعدد 26 عائلة من القادمين من سوريا.

وعبر وزارة الأوقاف والشئون الدينية تخصيص مبلغ 3.300.000 شيكل سنوياً في إطار معالجة ملف التشغيل المؤقت فيها، حيث رُفعت قيمة المكافأة الشهرية لتصبح 800 شيقل، بدلاً من 525 شيقلاً، حيث يستفيد من القرار أكثر من 1000 موظف على بند البطالة، فضلا عن اعتماد كفالة (400) حلقة قرآنية من حلقات تحفيظ القرآن التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

إمدادات صحية

ولصالح وزارة الصحة، صادقت لجنة العمل الحكومي على صرف مبلغ مالي بقيمة 23.294 دولاراً لصالح وزارة الصحة بغزة في إطار تقديم خدمات تطوير البنية التحتية لمستشفى الصداقة التركي المخصص لأمراض الأورام، وتلبية الاحتياجات العاجلة لتشغيل المستشفى الميداني الإماراتي بقيمة 250 ألف دولار.

وضمن إمداد الخدمات الصحية بالمزيد من المساهمات، فقد تم تمديد العمل بمبادرة الدواء المدعم لمدة 6 أشهر، وتضم 37 صنفاً، بحيث يتم بيع هذه الأدوية بأسعار مخفضة، يستفيد منها حوالي 10 آلاف مريض وقيمة الدعم قاربت نصف مليون شيقل.

وعلى إثر إبقاء الأوضاع الصحية بحالة مستقرة فقد أقرت لجنة العمل الحكومي صرف رواتب عقود الأطباء الأخصائيين العاملين بوزارة الصحة كاملة، واستثنائهم من نسبة الصرف المعمول بها، لتعزيز المنظومة الطبية واستقطاب المزيد من الكفاءات والكوادر المتخصصة، وزيـادة المخصـص المـالي الشهري للموظفين الأطبـاء الملتحقين ببرنامج البـورد تخصـص (التخدير، العناية والطوارئ) ابتداءً من تاريخ 1/1/2023م.

فضلا عن المصادقة على اتفاقية تعاون مع مستشفى سمو الشيخ حمد لاستفادة الموظفين الحكوميين من خدمات المستشفى وتقسيط الالتزامات المالية المترتبة على هذه الخدمات.

مرافق سياحية

ولم تتوقف الامدادات إلى حد المساهمة في تحسين الأداء في المؤسسات الصحية والتعليمية والدينية، بل طالت إعفاء المنشآت التجارية المتضررة من عدوان 2021م من كافة الرسوم الحكومية المستحقة عن العام 2021م، على أن تتكفل وزارة المالية تغطية هذه القيمة التي تتجاوز الـ 200 ألف دولار.

وتعزيزًا للقطاع السياحي، امتد الإعفاء بنسبة 50% من رسوم الترخيص المتراكمة والجديدة لجميع المنشآت السياحية عن الأعوام (2018 حتى 2022)، مع ترحيل رسوم المنشآت السياحية التي التزمت بالدفع خلال تلك الفترة إلى الأعوام القادمة (2023، 2024)، وتخفيض قيمة رسوم إيجار الأراضي الحكومية للمطاعم والفنادق والمنشآت السياحية، بنسبة 30%.

وعلى الصعيد الزراعي، فقد تم تخصيص العديد من قطع الأراضي بعشرات الدونمات لصالح المؤسسات الحكومية المختلفة لإقامة محجر زراعي وبيطري، على أن يتم إنشاؤه في المناطق الجنوبية القريبة من معبر كرم أبو سالم التجاري لفصح وإتمام الرقابة على الواردات التجارية من المواشي.

على الصعيد المروري، فقد تم إنشاء صندوق السلامة المرورية، وتخصيص المبالغ المحصلة من المخالفات المرورية للإنفاق على: تحسين وتأهيل الطرق، حوافز للسائقين الملتزمين وتطوير الحالة المرورية، وتم اعتماد تطوير وتأهيل شارع 41 بخان يونس، وشارع 11في النصيرات من عوائد المخالفات المرورية، وتمديـد العمل بحملـة تخفيض تـراخيص المركبـات حتـى نهايـة شهر فبراير 2022م.

وقبل حملة إنشاء الصندوق المروري، فقد تم الإعلان عن عشرات الخصومات والتخفيضات والخصومات للسائقين الملتزين بالتراخيص المرورية، لتعزيز السائقين وتمييز سلوكهم القيمي.

وعلى صعيد وزارة العمل ودورها في التخفيف عن كاهل البطالات، فقد صادقت لجنة العمل الحكومي على مشروع إنشـاء صـندوق "جذور" لدعم واحتضـان المشـاريع الصغيرة الناشئة للمهنيين الباحثين عن عمل.

كما نجحت وزارة العمل في تسهيل حركة العمال وإصدار تصاريح العمل داخل الأراضي المحتلة، من خلال إنشاء جدول الأولويات في ترتيب الأسماء المستفيدة من هذه التصاريح، دون السماح بالتلاعب بأسماء العمال مهما كانت الظروف.

مئات القرارات الحكومية التي شملت تحسين آبار المياه وتحليتها والرقابة على إنشائها، وأخرى متعلقة لتحسين واقع المدارس لذوي الاحتياجات الخاصة، وقرارات تشمل إطلاق طواقم تدريسية بدماء جديدة لصالح افتتاح أربعة عشر مدرسة حكومية لمعالجة الازدحام داخل المدارس، وأخرى لصالح وزارة الأشغال والإسكان في إطار استكمال مشروع تخزين الوقود بمعبر رفح التجاري.

وكان عام 2022 يشمل منح إعفاء ضريبي وجمركي لمستوردي الدقيق/ الطحين لمدة شهر، لتعزيز المخزون في ظل اضطراب الأوضاع عالمياً، وتمديد قرار خصم 20% من تكلفة استهلاك فاتورة الكهرباء الشهرية (الخطوط الدائمة) لمدة عام، وذلك للمؤسسات الصناعية، دعما للإنتاج المحلي.

وأبرز تلك القرارات كان إصدار التأمين الصحي المجاني لكل من أصحاب السجلات التجارية ومنتسبي الاتحادات الصناعية وفئة العمال وشريحة الصحفيين، شاملاً الأشخاص ذوي الإعاقة، لتسهيل تلقيهم الخدمات الصحية داخل المرافق الحكومية بسهولة.

المصدر: وكالة الرأي