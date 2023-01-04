الحراك الشبابي ينظم وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين بالضفة

نظم الحراك الشبابي الفلسطيني وقفة تضامنية مع الطلبة المعتصمين في جامعة بيرزيت ضد الاجراءات القمعية من سلطة التنسيق الامني ورفضًا لسياسة الاعتقال على الخلفية السياسية بالضفة الغربية، وسط مدينة غزة بمشاركة شبابية.

ووجه الحراك الشبابي التحية لكل أحرار شعبنا الذين يواجهون آلة البطش الهمجية للإحتلال الصهيوني وأجهزة التنسيق الأمني، ودعا الحراك الشبابي في بيانه شعبنا للإستنفار التام والدائم نصرة للمسجد الأقصى المبارك.

كما وجه التحية للأحرار بالضفة الغربية وعلى رأسهم عائلة القواسمي والطلبة المعتصمون في جامعة بيرزيت وجميع المعتقليين السياسيين لدى أجهزة التنسيق الأمني بالضفة.

وأكد الحراك الشبابي في بيانه ادانة كافة أشكال الإعتقال السياسي في الضفة الغربية ودعا كل أحرار وعوائل شعبنا لرفع الصوت عاليا في وجه هذه الجريمة السياسية بحق شعبنا ومقاومة "لا للإعتقال السياسي".