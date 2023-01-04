طالب بوقف تحليقها.. مركز الميزان يستنكر استمرار تحليق الطائرات (الإسرائيلية) المسيرة بسماء غزة

استنكر مركز الميزان الحقوقي، استمرار تحليق الطائرات جيش الاحتلال (الإسرائيلي) المسيرة بسماء غزة، مطالبًا بوقف تحليقها.

وقال المركز، في بيان صحفي: "تواصل الطائرات (الإسرائيلية)، المسيرة بدون طيار تحليقها في أجواء قطاع غزة بشكل شبه متواصل، وتصدر أزيزاً غير منقطعاً، ما يخلق حالة من التوتر لدى السكان بشكل دائم".

وأضاف المركز: "يعيد تحلقيها المتواصل إلى أذهان المدنيين الخبرات السابقة الصادمة، التي مروا فيها خلال الهجمات الحربية "الإسرائيلية" واسعة النطاق، التي انطوت على أعمال قتل وحشية للمدنيين ولاسيما الأطفال والنساء وتهجير السكان قسرياً، وهدم وتدمير المنازل والممتلكات.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل والضغط لوقف تحليق الطائرات المسيرة كونها فعل من أفعال العدوان وبالنظر للآثار النفسية المدمرة على الأطفال.

ومضى بالقول: "راكم الفلسطينيون من سكان قطاع غزة خبرات صادمة خلال ما عايشوه من هجمات حربية إسرائيلية، اتسمت بالوحشية وانتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولاسيما قتل الأطفال وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها، واستخدام الهجمات التي يتوسل منها ترويع المدنيين وبث الرعب في قلوبهم".

واضاف: "بحسب توثيق مركز الميزان فإن قوات الاحتلال شرعت في استخدام الطائرات المسيرة في أعمال القتل منذ عام 2004 على الأقل. واستخدمت المسيرات بشكل مكثف في أعمال القتل خارج نطاق القانون، بحيث أصبحت واحدة من أشد وسائل القتل فتكاً، إذ استخدمت في عمليات الاغتيال وقصف تجمعات المواطنين وملاحقتهم، وكرست كآلية للتحذير بشكل مضلل من خلال قصف المنازل المأهولة بهدف تدميرها لاحقاً، ما أوقع خسائر كبرى في صفوف المدنيين وممتلكاتهم".

وأشار المركز إلى أن حصيلة توثيقه ان إلى أنه وبالحد الأدنى كان عدد الضحايا الذين سقطوا جراء استهدافهم بصواريخ طائرات الاستطلاع منذ عام 2000 وحتى عام 2022، (2146) شهيداً، من بينهم (378) طفلاً، و(86) سيدة. منهم (349) سقطوا داخل منازلهم، من بينهم (103) طفلاً، و(54) سيدة. في حين بلغ عدد المنازل السكنية التي لحقت بها أضرار جراء استهدافها بصواريخ طائرات الاستطلاع (3332) منزلاً.

وقال: "إن واحدة من أساليب الترويع هي استمرار الطائرات المسيرة في التحليق، فصوت ضجيج محركاتها يخلق حالة من الرعب المستمر في صفوف المدنيين لا سيما الأطفال والنساء، إذ ترتبط أصوات تحليقها بذكريات مؤلمة لدى المواطنين ويجعلهم في حالة توتر دائم في انتظار الهدف الذي ستطاله صواريخها".

وأوضح أن الأخصائيون في برنامج غزة للصحة النفسية أشاروا إلى أن" سماع صوت الطائرات المسيرة يعيد إلى أذهان الفلسطينيين، وخاصة الأطفال والنساء، الخبرات السابقة الصادمة، وتخلق لديهم حالة من التوتر والقلق والخوف والإحساس بالخطر المحدق، وتظهر لديهم أعراض نفسية كمشاكل النوم وفي بعض الأحيان تتجاوز الأعراض النفسية لأعراض جسدية".

كما طالب المركز المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال للتوقف عن تسيير مسيراتها في أجواء قطاع غزة، والعمل على رفع الحصار غير القانوني عن قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين، وتفعيل أدوات المساءلة لضمان حقوق ضحايا الانتهاكات "الإسرائيلية" المستمرة في العدالة والتعويض، والعمل على إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير.