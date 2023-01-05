سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-1-2023 سعر العملات الأجنبية بنك مصر ، ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل ملحوظ.

سعر الدولار في مصر

وذلك مع بدء التداول اليومي في القطاع المصرفي المصري، وفقًا لشاشات التداول في الوقت الفعلي المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

جاءت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي المصري اليوم كما يلي:

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار للشراء 26.3894

سعر بيع الدولار 26.4778

سعر اليورو

سعر شراء اليورو 27.9623

سعر بيع اليورو 28.0664

سعر الجنيه الاسترليني

سعر شراء الجنيه الاسترليني 31.7439

سعر بيع الجنيه الاسترليني 31.8687

سعر الفرنك السويسري

سعر شراء الفرنك السويسري 28.4032

سعر بيع الفرنك السويسري 28.5167

سعر الين الياباني

سعر شراء الين الياباني 20.1569

سعر بيع الين الياباني 20.229

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

سعر شراء الريال السعودي 7.0185

سعر بيع الريال السعودي 7.0438

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه

سعر شراء الدينار الكويتي 86.1387

سعر بيع الدينار الكويتي 86.4552

سعر الدرهم الإماراتي

سعر شراء الدرهم الإماراتي 7.1841

سعر بيع الدرهم الإماراتي 7.2101

سعر اليوان الصيني

سعر شراء اليوان الصيني 3.8312

سعر بيع اليوان الصيني 3.8462

التغيرات فى أسعار العملات الأجنبية فى البنك المركزي اليوم

ارتفعت أسعار جميع العملات اليوم المعلنة من البنك المركزي المصري، وجاءت الارتفاعات فى أسعار العملات اليوم بعد ارتفاع الدولار كما يلي:

ارتفع سعر الدولار اليوم جنيه و68 قرشًا للشراء وجنيه و69 قرشًا للبيع، وارتفع اليورو جنيه و92 قرشًا للشراء، وجنيه و94 قرشًا للبيع.

وارتفع سعر الجنيه الاسترليني جنيهين و19 قرشًا للشراء وجنيهين و22 قرشًا للبيع، الفرنك السويسري جنيهين و7 قروش للشراء وجنيهين و9 قروش للبيع.