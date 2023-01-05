سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-1-2023 سعر العملات الأجنبية بنك مصر ، ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل ملحوظ.
سعر الدولار في مصر
وذلك مع بدء التداول اليومي في القطاع المصرفي المصري، وفقًا لشاشات التداول في الوقت الفعلي المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر.
أسعار العملات في البنك المركزي المصري
جاءت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي المصري اليوم كما يلي:
سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار للشراء 26.3894
سعر بيع الدولار 26.4778
سعر اليورو
سعر شراء اليورو 27.9623
سعر بيع اليورو 28.0664
سعر الجنيه الاسترليني
سعر شراء الجنيه الاسترليني 31.7439
سعر بيع الجنيه الاسترليني 31.8687
سعر الفرنك السويسري
سعر شراء الفرنك السويسري 28.4032
سعر بيع الفرنك السويسري 28.5167
سعر الين الياباني
سعر شراء الين الياباني 20.1569
سعر بيع الين الياباني 20.229
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه
سعر شراء الريال السعودي 7.0185
سعر بيع الريال السعودي 7.0438
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه
سعر شراء الدينار الكويتي 86.1387
سعر بيع الدينار الكويتي 86.4552
سعر الدرهم الإماراتي
سعر شراء الدرهم الإماراتي 7.1841
سعر بيع الدرهم الإماراتي 7.2101
سعر اليوان الصيني
سعر شراء اليوان الصيني 3.8312
سعر بيع اليوان الصيني 3.8462
التغيرات فى أسعار العملات الأجنبية فى البنك المركزي اليوم
ارتفعت أسعار جميع العملات اليوم المعلنة من البنك المركزي المصري، وجاءت الارتفاعات فى أسعار العملات اليوم بعد ارتفاع الدولار كما يلي:
ارتفع سعر الدولار اليوم جنيه و68 قرشًا للشراء وجنيه و69 قرشًا للبيع، وارتفع اليورو جنيه و92 قرشًا للشراء، وجنيه و94 قرشًا للبيع.
وارتفع سعر الجنيه الاسترليني جنيهين و19 قرشًا للشراء وجنيهين و22 قرشًا للبيع، الفرنك السويسري جنيهين و7 قروش للشراء وجنيهين و9 قروش للبيع.