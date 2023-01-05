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سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس 5 يناير 2023

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس 5 يناير 2023
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس 5 يناير 2023
سبورت سبورت

الرسالة نت

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس 5 يناير 2023 ، وصل سعر الدولار الأمريكي في لبنان بتعاملات السوق السوداء، مقابل الليرة اللبنانية اليوم، إلى مستوى 42.500 ليرة للشراء، و 42.200 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في لبنان

وصل سعر الدولار الأمريكي في لبنان بتعاملات السوق السوداء

سعر الدولار اليوم في صيرفة

وصل سعر الدولار عبر منصة صيرفة أمام الليرة، حيث وصل عند 38.000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان

أعلن مصرف لبنان المركزي، أن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل إلى 8000 ليرة للدولار.

سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم في لبنان

وصل سعر صرف اليورو في لبنان بتعاملات السوق السوداء، مقابل الليرة اللبنانية اليوم الاثنين 2-1-2023، إلى مستوى 1.617.84 ليرة لبنانية، فيما بلغ سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم في لبنان 1.0704 دولار أمريكي.

سبب انخفاض الليرة اللبنانية أمام الدولار

بدأت الليرة اللبنانية تتراجع تدريجيا منذ عام 2019 أمام الدولار الأمريكي، تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرة.

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