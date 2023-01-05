السعودية تعلن حالة الطوارئ في بعض المناطق تعرف على السبب، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في السعودية، عن حالة الطقس في بعض المناطق اليوم الخميس 05 يناير 2023.

واتخذت بعض المدارس والجامعات قرار بتعليق الدراسة بسبب حالة الطقس المتوقعة حيث ستشهد الرياض أمطار غزيرة.

تعليق الدراسة في الرياض

أعلنت الكثير من الإدارات التعليمية قرار بتعليق الدراسة وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي الإلكترونية في الكثير من المناطق بالسعودية.

بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد بأن حالة الطقس اليوم الخميس 5\1\2023 غير مستقرة ومن المتوقع هطول أمطار رعدية على العديد من المناطق بالرياض.

ولكن ليس جميع المناطق أعلنت تعليق الدوام، الإدارة التعليمية لم تصدر أي قرار يخص تعليق الدراسة في الرياض وتحويلها عن بعد، ولذلك يستمر دوام الطلاب حضوريًا في المدراس.

والجدير بالذكر أن تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي يشمل يوم الخميس هذه المناطق إلى الآن، وسيتم الإشارة في حال ظهور أي مستجدات الشرقية ومكة والقصيم وجدة والمدينة.

بالإضافة إلى الليث والقويعية والمجمعة والزلفي والغاط والدوادمي وجامعة الطائف وجامعة أم القرى وجامعة القصيم وجامعة الملك فيصل.

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وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في الشرقية، وجامعة طيبة بالمهد، والطائف والحائل والاحساء.

وأصدرت إدارة التعليم في منطقة تبوك، إعلان بشأن الدراسة في ظل حالة الطقس الغير مستقرة، فقد تم تعديل موعد الحصة الأولى لتبدأ الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الثامنة صباحاً.

وجاء ذلك حرصًا على الطلاب والطالبات من الجو شديد البرودة، ويكون حتى إشعار آخر ومع مراعاة جميع الحصص الدراسية خلال اليوم الدراسي.

نهاية الاسبوع الخامس من الفصل الثاني ..



متبقي 8 اسابيع على نهاية الفصل الدراسي الثاني .. — وكالة تعليق الدراسة (@News_Ejazah) January 5, 2023

موعد الاختبارات النهائية

تبدأ اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني: يوم الأحد الموافق 8 يناير 2023 ميلاديًا ويوافق هجريًا 15 جمادي الثاني 1444.

والاختبارات الشفهية والعملية للترم الثاني: تبدأ الأحد 28 رجب 1444، وتستمر حتى ثلاثة أيام وتكون ضمن اليوم الدراسي.

واختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني: تبدأ من يوم الأحد 6 شعبان 1444 وتستمر حتى أسبوع كامل.

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