شاهد رحلة سياحية تتحول لاحتفال والسبب حوت!، انتشر خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو في مشهد غريب لأنثى الحوت وهي تضع مولودها الصغير، في كاليفورنيا الأمريكية.

حيث تعتبر كاليفورنيا من المدن التي ترى فيها الحيتان الرمادية.

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احتفال بمولود الحوت

في حادثة غريبة تتحول رحلة سياحية على متن سفينة بالقرب من دانا بوينت، في كاليفورنيا الأميركية، إلى احتفال بمولود الحوت.

وفي مشهد مثير للدهشة، أنجبت أنثى حوت رمادية ضخمة صغيرها، أمام مجموعة محظوظة من السياح.

وبينما كانت مجموعة من السياح تراقب حوتا في الماء، لاحظوا وجود دم، فاعتقدوا أن الحوت قد يكون مصابًا.

وقال المشرفون على الرحلة السياحية أن أنثى الحوت تجاوز طولها الـ35 قدماً، وبعد أن ولدت تحولت الرحلة إلى تهنئة للحوت.

وأضافت امرأة في الرحلة السياحية على متن السفينة وهي تصيح: "إنها أشياء تحدث مرة واحدة في العمر".

ومن جانبها قالت ستايسي فوكس، التي كانت على متن القارب والتقطت صورا للولادة، إنها شعرت بسعادة غامرة لمشاهدة الولادة، ووصفتها بأنها تجربة فريدة من نوعها.

وغالبا ما تُرى الحيتان الرمادية مثل الحيتان التي تم تصويرها في جنوب كاليفورنيا أثناء رحلتها الشتوية من الاسكا إلى المكسيك بحثا عن مياه أكثر دفئا.

أماكن الحيتان في كاليفورنيا

جونو، ألاسكا، وهي واحدة من أجمل العواصم في الولايات المتحدة الأمريكية، مع شوارعها الجذابة والواجهة البحرية ذات المناظر الخلابة والجبال المغطاة بالثلوج.

وكما قد تتخيل، تعتبر جونو مكانًا رائعًا للشروع في رحلة لمشاهدة الحيتان.

جزر سان خوان في واشنطن، في منتصف مضيق خوان دي فوكا، على بعد حوالي 170 كيلومترا شمال غرب سياتل، واشنطن، يُعتبر مكانًا رائعًا لمشاهدة الحيتان السوداء والبيضاء من الشاطئ.

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