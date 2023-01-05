محكمة إسبانية تصدم برشلونة

أعلنت المحكمة الرياضية في إسبانيا، أمس الأربعاء، قرارا جديدا بشأن عقوبة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة.

وتعرض ليفاندوفسكي للإيقاف لمدة 3 مباريات، بعدما تلقى بطاقة حمراء مباشرة أمام أوساسونا، قبل كأس العالم.

لكن شارك ليفا بشكل طبيعي ضد إسبانيول بالجولة الماضية، بعد أن سمحت له محكمة فض المنازعات المركزية باللعب كإجراء وقائي للعقوبة.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن المحكمة الرياضية أكدت عقوبة ليفاندوفسكي، وسيتم إيقاف اللاعب البولندي 3 مباريات.

وسيغيب ليفا بذلك عن مباريات برشلونة في الليجا ضد أتلتيكو مدريد وخيتافي وجيرونا، بينما سيعود ضد ريال بيتيس في مباراة مطلع فبراير/شباط المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يستطيع تقديم استئناف جديد على قرار المحكمة.

ويحتل برشلونة حاليا صدارة الدوري الإسباني “الليجا” برصيد 38 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف فقط على غريمه الأزلي ريال مدريد، علما بأن كلا الفريقين لعبا 15 مباراة.