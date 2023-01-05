لجنة الداخلية والأمن بالتشريعي تناقش عدداً من قضايا المواطنين مع وكيل وزارة الداخلية

زارت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي ممثلة برئيسها النائب د.مروان أبو راس وزارة الداخلية، حيث كان في استقباله وكيل الوزارة اللواء ناصر مصلح، وعدد من قادة الأجهزة الأمنية وأركان الوزارة.

وناقشت اللجنة عددًا من قضايا المواطنين ذات الصلة بوزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، وتابعت عدد من الشكاوى العالقة.

كما اطلعت اللجنة على الوضع الأمني في قطاع غزة وجهود الأجهزة الأمنية والشرطية في ضبط الأمن والسلم الأهلي، والحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم.

كما ثمن د. أبو راس الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن العام والحريات العامة لجميع المواطنين على اختلاف توجهاتهم.