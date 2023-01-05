بوتين يعلن هدنة مؤقتة للاحتفال بعيد الميلاد

أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار في أوكرانيا، بدءا من ظهر غد الجمعة وحتى منتصف ليل السبت، للاحتفال بعيد الميلاد عند المسيحيين الشرقيين (الأرثوذوكس)، كما عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تسهيل وساطة من أجل سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا، في حين قالت كييف إن الانسحاب من كامل الأراضي الأوكرانية هو الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب.

وفي بيان له اليوم الخميس، قال الكرملين إن روسيا تطالب أوكرانيا بإعلان وقف لإطلاق النار والسماح للناس بحضور الطقوس عشية عيد الميلاد ويومه، وأضاف أن بوتين أوعز بوقف إطلاق النار في أوكرانيا من الساعة 12:00 ظهر الجمعة وحتى منتصف ليلة السبت.

وكان بطريرك موسكو وعموم روسيا، البطريرك كيريل، قد دعا جميع أطراف النزاع في أوكرانيا لإعلان هدنة خلال الاحتفالات بعيد الميلاد يومي الجمعة والسبت، بما يسمح للناس بزيارة الكنائس وأداء صلواتهم.

ودعا كيريل إلى وقف إطلاق النار ابتداء من الساعة 12 ظهرا في السادس يناير/كانون الثاني الجاري وحتى منتصف ليل السابع من الشهر نفسه، لكن كييف رفضت الخطوة ووصفتها بأنها دعاية من شخصية -ترى أنها- تدعم الهجوم على أكرانيا.

لكن الرئاسة الأوكرانية رفضت دعوة الهدنة التي تقدمت بها الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية، فقال ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، إن الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية ليست سلطة للأرثوذوكسية العالمية وإنها من دعاة الحرب على أوكرانيا.

كما صرح أندريه يارماك، مستشار الرئيس الأوكراني، بأن الخطة التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للسلام في وقت سابق -والتي تركز بشكل أساسي على انسحاب القوات الروسية من كامل الأراضي الأوكرانية بما فيها شبه جزيرة القرم- هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وأضاف -في تغريدة على تويتر- أن الروس مع الوقت لا يملكون أي خيار سوى سحب قواتهم من الأراضي الأوكرانية أو خسارة عشرات الآلاف من جنودهم.

وفي الإطار ذاته، دعا الرئيس التركي -في وقت سابق اليوم الخميس- نظيره الروسي إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مما يجعلها الأحدث في سلسلة دعوات صدرت طيلة الحرب الروسية على أوكرانيا.

وحسب المصادر، فإن أردوغان قال -في اتصال مع نظيره الأوكراني- إنه مستعد لتسهيل وساطة من أجل سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا.