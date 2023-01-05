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الاحتلال يفرض قيودا على الاحتفال بتحرُّر الأسير كريم يونس

الأسير المحرر كريم يونس
الأسير المحرر كريم يونس
سبورت سبورت

القدس المحتلة-الرسالة نت

فرضت الشرطة  الاحتلال (الإسرائيلي)، مساء اليوم الخميس، قيودا على الاحتفال بتحرُّر الأسير كريم يونس، الذينال حريّته، في وقت سابق اليوم، بعد 40 عاما قضاها في السجون الإسرائيلية.

ووصلت عدّة سيارات من شرطة "حرس الحدود" إلى عارة، بلدة الأسير المحرّر، واقتحم عناصر منها الخيمة التي نُصبت لاستقبال الأسير المحرّر، واستقبال مهنّئيه بالحريّة.

وأفادت مصادر صحفية بأنّ الشرطة اقتحمت منطقة المسقاة، مكان احتفال واستقبال الأسير، ومنعت عائلة الأسير من تنظيم مسيرة كان مقرّرا أن تجوب شوارع البلدة، احتفاءً بالأسير وتكريما له.

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