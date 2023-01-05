والدة الشهيد ناصر أبو حميد توجه رسالة لقائد الأركان محمد ضيف

وجهت أم الشهيد ناصر أبو حميد، رسالة إلى قائد أركان المقاومة محمد ضيف، مساء اليوم الخميس.

وقالت أم ناصر، في حديث للرسالة نت، "رسالتي لمحمد الضيف أبو خالد: أنا بقلك يمّا لأني بعتبرك زي ابني ناصر، عارفة أنك ما قصرّت لكن معتمدين عليك بعد ربنا في تحرير أولادنا من السجون "الإسرائيلية".

كما وجهت رسالة إلى الأسير المحرر كريم يونس، وقالت: "أقول لكريم يونس اعتبرني أمك بعدما رحلت والدتك، فأنا أشتاق لأضمك كما كنت أحلم بضم ولدي ناصر".

وبينت أن المحرر كريم يونس كان يسألها دائمًا عن ابنها ناصر، ولكنه استشهد دون أن تراه.

