طليب تطالب الكونغرس بوقف تمويل نظام الفصل العنصري (الإسرائيلي)

طالبت عضو الكونغرس الأميركي عن ولاية ميشيغان- من أصول فلسطينية- رشيدة طليب، الكونغرس بوقف تمويل نظام الفصل العنصري (الإسرائيلي).

وكتبت طليب تغريدة عبر تويتر استنادًا لإحصائيات فلسطينية حول عام 2022 باعتباره الأكثر دموية، الذي قتل الاحتلال فيه 224 مواطنا فلسطينيا بينهم 53 طفلا.

وأعادت نشر تقرير مصور يظهر عمليات التهجير المستمرة التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق أهالي مسافر يطا، جنوب الخليل.

ويطالب مئات النشطاء وأبناء الجالية الفلسطينية بالضغط على أعضاء الكونغرس بمناطقهم لوقف تمويل الاحتلال.

المصدر: وكالات