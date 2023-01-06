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دون إصدار أي قرار.. انتهاء اجتماع مجلس الأمن حول اقتحام بن غفير للأقصى

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القدس المحتلة- الرسالة نت

انتهت (الجمعة) مناقشة مجلس الأمن الدولي بشأن اقتحام وزير أمن العدو القومي إيتمار بن غفير  المسجد الأقصى دون قرار أو بيان موجز وفقا لصحيفة هآرتس العبرية.

الاجتماع جاء بناء على طلب من السلطة الفلسطينية والأردن، وبدعم من الصين والاتحاد الأوروبي.

ويعكس عدم اتخاذ أي قرار أو نشر بيان موجز حول اقتحام بن غفير للأقصى من مجلس الأمن إلى خلافات في الرأي وراء الكواليس.

وعلى الرغم من أن الإدارة الأمريكية انتقدت اقتحام بن غفير للأقصى وعبرت عن تخوفها من الإضرار بالوضع الراهن إلا أن الوفد الأمريكي منع صدور أي قرار ضد العدو.

المصدر: الهدهد

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