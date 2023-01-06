الشيخ نواهضة: المسجد الأقصى تاج عزنا وكرامتنا فشدوا الرحال إليه لحمايته

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها.

وقالت مصادر مقدسية إن أكثر من 60 ألف مصل من أهالي القدس والداخل المحتل ومن تمكن من الوصول للمسجد من الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة.

وعرقلت قوات الاحتلال وصول مئات المواطنين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس، لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وتزامنت صلاة الجمعة مع توقيف قوات الاحتلال مركبات المواطنين والحافلات العامة، والتدقيق ببطاقتهم الشخصية في حي الشيخ جراح.

*خطبة الجمعة*

وخلال خطبة الجمعة أكد خطيب الشيخ إسماعيل نواهضة، أن المسجد الأقصى تاج عزنا وكرامتنا وجزء من عقيدتنا الإسلامية بقرار رباني لا يقبل الشراكة ولا التقسيم.

ودعا نواهضة لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه، مطالباً أهل القدس بالصبر والصمود والرباط في المسجد المبارك.

وقال خطيب الأقصى إن ما تعرضت له الأمة من صعوبات خلال العام المنصرم، حدثت في ظل التطبيع الغاشم مع الاحتلال.

وتعرض الأقصى لاعتداء صارخ يوم الثلاثاء الماضي، باقتحام ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف “ايتمار بن غفير” لباحات المسجد.



وقالت دائرة الأوقاف في القدس، إن نحو 50 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى المبارك في عام 2022 وهو الأعلى منذ بدء اقتحامات المستوطنين للأقصى.



وأطلق المرابطون في المسجد الأقصى المبارك، نداءات لعائلات القدس وأهالي المدينة كافة بضرورة الحشد في المسجد المبارك، وتكثيف التواجد فيه لحمايته من المستوطنين.