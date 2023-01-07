طالع سعر صرف العملات في العراق: سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم: اسعار الذهب في العراق اليوم السبت، شهد سعر الذهب في العراق اليوم السبت 07 يناير 2023 تراجعا طفيفا خلال التعاملات في الاسواق العراقية.

واسعار الذهب وصرف العملات من الاخبار التي تهم الناس لأنها تحدد مدى تعاملاتهم اليومية لاسيما اصحاب العقارات ورؤوس.

وفي هذه المادة نقدم لكم من موقع "الرسالة نت" أسعار الذهب في العراق بجميع العيارات واخر اخبار صرف العملات في العراق اليوم السبت 07 يناير.

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أسعار الذهب في العراق اليوم

سعر الذهب عيار 24 في العراق

جاء سعر الذهب عيار 24 في العراق اليوم السبت خلال التعاملات في الاسواق العراقية87,614.58 دينار عراقي.

سعر الذهب عيار 21 في العراق

ووصل سعر الذهب عيار 21 في العراق اليوم 76,662.76 دينار عراقي.

سعر الذهب عيار 18 في العراق

فيما جاء سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق اليوم السبت 65,710.93 دينار عراقي.

سعر أونصة الذهب في العراق

وشهد سعر أونصة الذهب في العراق اليوم السبت في الاسواق العراقية استقرارا حيث جاءت 2,724,813.43 دينار عراقي.

أسعار العملات في العراق

شهد سعر صرف العملات في العراق اليوم السبت 07-01-2023 ارتفاعا ملحوظا حيث جاء سعر الدولار في العراق وفق الاتي:

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي في العراق اليوم السبت 1460.50 دينار عراقي.

أما عن اليورو الأوروبي في العراق اليوم 1557.40 دينار عراقي.

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