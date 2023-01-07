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تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي والقنوات الناقلة- جدول مباريات الأهلي شهر يناير 2023

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي والقنوات الناقلة- جدول مباريات الأهلي شهر يناير 2023
تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي والقنوات الناقلة- جدول مباريات الأهلي شهر يناير 2023
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الرسالة نت

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي والقنوات الناقلة- جدول مباريات الأهلي شهر يناير 2023، يتساءل العديد من محبي الرياضة عن موعد مباراة فريق الأهلي ضد المصري البورسعيدي والقنوات الناقلة، بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ونذكر لكم بعض القنوات الناقلة وموعد مباريات الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يعتبر الدوري هو البطولة الأفضل على الإطلاق في الشرق الأوسط وأفريقيا.

 

موعد مباراة الأهلي

يستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري والمقرر لها الخميس المقبل، على إستاد برج العرب بالإسكندرية

ومن المقرر أن تكون الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، مساء الخميس المقبل، على إستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

مواعيد مباريات الأهلي في يناير

الخميس 12 يناير، الأهلي ضد المصري – الدوري (الجولة 13) – ملعب برج العرب

الإثنين 16 يناير، الأهلي ضد سموحة – نصف نهائي كأس مصر – ملعب السلام

السبت 21 يناير، الزمالك ضد الأهلي – الدوري (الجولة 14) – إستاد القاهرة

الثلاثاء 24 يناير، الأهلي ضد البنك الأهلي – الدوري (الجولة 15) – ملعب السلام

الأحد 29 يناير، حرس الحدود ضد الأهلي – الدوري (الجولة 16) – ملعب المكس.

 

 

القنوات الناقلة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي والمصري البورسعيدى في الدوري، حيث تُعتبر من القنوات الرياضية العالمية التي تنقل المباريات بشكل مباشر وحصري.

 

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تردد قنوات أون تايم سبورت

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب : افقي

معدل تصحيح الخطأ : 5/6.

 

تردد أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD

البث التماثلي: UHF9.

البث الرقمي: UHF32.

 

تردد أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي: نايل سات NileSat.

التردد والاستقطاب: 11862 (V).

ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD-SD.

 

تردد أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات NileSat.

التردد والاستقطاب: 11862 (V).

ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD-SD.

 

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رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/275251

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