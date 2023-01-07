بعد نجاح أول عملية رئة في مصر الإعلان عن وفاة الحالة- التفاصيل، أعلن مصدر بجامعة عين شمس بمصر، عن وفاة السيدة سحر التي أجريت لها عملية زراعة رئة.

وكانت قد خضعت للجراحة بمستشفى عين شمس التخصصي بمستشفيات جامعة عين شمس، و تعد أول عملية زراعة رئة في مصر.

وفاة حالة زراعة الرئة

قال المصدر إن الحالة حدث لها مضاعفات ورفض حاد أدى إلى الوفاة، مضيفاً أن الجامعة ستكشف عن التفاصيل في وقت لاحق.

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تفاصيل عملية زراعة الرئة

ولفت الأطباء إلى أن زراعة الرئة تتكون من شقين، أولهما زراعة من متبرع حي، أو من متوفى دماغياً، ولكنها ليست مفعلة في مصر حتى الآن.

وبيَّن أن الزراعة من متبرع حي أكثر صعوبة من كل الجراحات، نظراً إلى الاحتياج إلى متبرعين اثنين متوافقين، فضلاً عن سلسلة من الفحوص الدقيقة التي استمرت شهرين كاملين.

والتأكد أيضاً من عدم وجود مصلحة شخصية، مؤكداً أن الحالة كانت في غاية الصعوبة، وكان من الممكن أن ترفض في أماكن كثيرة في العالم لأنها صعبة وتعاني مشكلات صحية كثيرة نتيجة التليف الرئوي.

ويُذكر أن العملية اشترك فيها نحو 13 تخصصاً و45 طبيباً، واستغرقت 14 ساعة، وعلى إثرها تم اعتماد زراعة الرئة في مصر لأول مرة.

وتبرع شقيقاها بفصي رئة، في الوقت الذي أجريت الجراحة داخل 3 غرف عمليات بالتوازي بحضور أطباء بمختلف التخصصات الطبية على رأسها أطباء أمراض صدر وجراحة صدر والتخدير والقلب والأوعية الدموية.

والعملية استغرقت أكثر من 10 ساعات، وتم تجهيز 3 غرف عمليات لإجراء عملية زراعة الرئة، وتجهيز 3 أشخاص، وأجرى العملية فريق متميز.

وبالصدفة كان متواجد الخبير الياباني والذي يعد أكبر شخص عمل بالزراعة في اليابان وحضر العملية كلها بالكامل، ووفقا لهذا النوع العمليات الحالة لن تستقر إلا بعد أسبوع أو 10 أيام.

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