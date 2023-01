موندويز: حركة مقاطعة (إسرائيل) حققت المزيد من الإنجازات في الولايات المتحدة عام 2022

أعلن مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط أن عام 2022 كان العام الأكثر دموية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ أن بدأت المنظمة في تعقب عدد الشهداء في عام 2005، وليس من المستغرب أن يكون هذا الخبر السيء قد ألهم المزيد من الدعم لحركة مقاطعة (إسرائيل) (BDS)، وهي الحركة السلمية، التي يقودها الفلسطينيون والتي تهدف إلى الضغط على (إسرائيل) للوفاء بالتزاماتها الدولية وفقا لموقع “موندويز” الذي سجل بعض اللحظات المرتبطة بالحركة في الولايات المتحدة خلال عام 2022.

فريق “أوكلاند روتس” يقاطع “بوما”

أصبحت القضية الفلسطينية محل اهتمام خلال مونديال قطر، وأظهر اللاعبون والمشجعون تضامنهم مع فلسطين، وقبل وقت قصير من البطولة، سجل النشطاء في ولاية كاليفورنيا انجازاً كبيراً، إذ أصبح فريق “أوكلاند روتس” أول فريق رياضي أمريكي يقاطع “بوما”.

وقد استهدفت حركة المقاطعة شركة الملابس الرياضية بعد أن وقعت الشركة الألمانية صفقة لرعاية الاتحاد الرياضي (الإسرائيلي)، الذي يضم العديد من الفرق من المستوطنات (الإسرائيلية) غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال “أوكلاند روتس راديكالز” في العام الماضي: "إن الظلم الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني ووجود المستوطنات غير القانونية يتعارض بشكل مباشر مع قيم مجتمع أوكلاند، والقيم التي يتبناها الفريق والتي تجعلنا نشعر بالفخر بدعمهم، نحن ندعو إلى الوقوف ومواجهة الظلم، بقطع العلاقات مع بوما حتى إنهاء دعمها لنظام الفصل العنصري والاحتلال العسكري (الإسرائيلي)”.

فرقة الروك “بيغ ثيف” تلغي جولة لتل أبيب

بعد جدل واسع بشأن تأجيل مواعيد الحفلات في البداية، أصدرت الفرقة بياناً تدافع فيه عن قرارها بالعزف في تل أبيب.

وجاء في البيان: “نحن ندرك جيدًا الجانب الثقافي لحركة المقاطعة والواقع البائس للشعب الفلسطيني، فيما يتعلق بالمكان الذي نتأقلم فيه مع المقاطعة، لا ندعي أننا نعرف أين تكمن الأرضية الأخلاقية العالية ونريد أن نظل منفتحين على وجهات نظر الآخرين وأن نحب ما وراء الخلاف، نحن نفهم الطبيعة السياسية المتأصلة للعب هناك بالإضافة إلى الآثار المترتبة، لا نهدف إلى التقليل من قيم أولئك الذين يدعمون المقاطعة أو التغاضي عن أولئك الذين يعانون، نحن نسعى جاهدين لنكون بروح التعلم “.

وبعد أقل من أسبوع عكست الفرقة قرارها، وأوضح بيان جديد للفرقة: “منذ الإعلان عن هذه العروض في (إسرائيل)، كنا في حوار مستمر مع الأصدقاء والعائلة وأنصار حركة المقاطعة والحلفاء والفلسطينيين والمواطنين (الإسرائيليين) الملتزمين بالنضال من أجل العدالة للفلسطينيين”. “لقد كان الشيء الوحيد الذي يدور في أذهاننا وقلوبنا.”

وعلى الفور، ندد راعي الحفل (الإسرائيلي) بالفرقة ووصفهم بأنهم “مجموعة من الموسيقيين البائسين الضعفاء” وأشار إلى حركة (BDS) على أنها “مقاطعة الخوف النازية”، وعلى الرغم من ذلك، لم تتراجع الفرقة عن قرارها.

صحيفة “هارفارد كريمسون” تؤيد حركة المقاطعة

في أبريل / نيسان، نشرت هيئة تحرير هارفارد كريمسون (صحيفة الطلاب بجامعة هارفارد منذ عام 1873) مقالاً يؤيد حركة المقاطعة ويدعو إلى تحرير فلسطين.

“بصفتنا هيئة تحرير، نحن ندرك تمامًا الامتياز الذي نتمتع به بشكل فعال، حتى في هذا الحرم الجامعي، يمكن العثور على العديد من أقراننا الشجعان الذين يدافعون عن تحرير الفلسطينيين من قوائم المراقبة التي تربطهم ضمنيًا ومخزيًا بالإرهاب”.

“هذان العاملان – الانتهاكات غير العادية وقدرتنا المتميزة على التحدث إليهم ومواجهة انتقام أقل غير مبرر نسبيًا – يجبروننا على اتخاذ موقف، الفلسطينيون، في نظر مجلس إدارتنا، يستحقون الكرامة والحرية، نحن ندعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات كوسيلة لتحقيق هذا الهدف.”

وأضافت الصحيفة “في الماضي، كان مجلس هيئة التحرير متشككًا في الحركة (إن لم يكن الأمر كذلك، بشكل عام، من أهدافها)، مجادلاً بأن حركة المقاطعة ككل لم” تدرك الفروق الدقيقة وخصوصيات الصراع (الإسرائيلي) الفلسطيني “، نحن نأسف ونرفض هذا الرأي، من الضروري بشكل قاطع الوقوف إلى جانب الضعفاء والمضطهدين وتمكينهم، لا يمكننا أن نفرق بين واقع الفلسطينيين العنيف، ولا يمكننا أن ندع رغبتنا في أداة خيالية مثالية تقوض حركة حية ومتنفس مثل هذا الوعد العظيم “.

ومن المتوقع أن يشعل المقال عاصفة نارية، حيث أدلى أعضاء من هيئة التدريس والخريجين بتصريحات تعبر عن غضبهم، ومع ذلك، اعتنق العديد من الأشخاص المنتسبين إلى الجامعة هذا الموقف.

وقالت لجنة التضامن مع فلسطين بكلية هارفارد (PSC) إن مقال الرأي (ورد الفعل العنيف) يثبت أن نشاط حركة المقاطعة لها تأثير حقيقي.

منتجات “بيلسبري” تنسحب من إسرائيل

في مايو، أعلنت شركة جنرال ميلز أنها تنازلت عن حصتها البالغة 60٪ في فرعها (الإسرائيلي).

ولا يقر بيان الشركة بحركة المقاطعة (BDS) ويدعي أن هذه الخطوة كانت ببساطة تتعلق “بخيارات استراتيجية حول مكان إعطاء الأولوية لمواردنا لتحقيق عوائد أفضل”. ومع ذلك، استهدفت لجنة خدمة الأصدقاء الأمريكية (AFSC) شركة جنرال ميلز خلال العامين الماضيين بسبب حقيقة أن بعض منتجات بيلسبري تم تصنيعها في مستوطنة (إسرائيلية) غير شرعية.

وقال نعوم بيري من (AFSC) في بيان: “يُظهر سحب شركة جنرال ميلز أن الضغط العام يعمل حتى على أكبر الشركات”. وبهذه الخطوة، تنضم جنرال ميلز إلى العديد من الشركات الأمريكية والأوروبية الأخرى التي انسحبت من الاحتلال (الإسرائيلي) غير القانوني، بما في ذلك مايكروسوفت ويونيليفر في العامين الماضيين فقط.

وأضاف “ندعو جميع الشركات إلى سحب استثماراتها من الاحتلال (الإسرائيلي) غير القانوني والوحشي لفلسطين، ومن نظام الفصل العنصري الذي هي جزء منه، نهنئ جنرال ميلز على هذا القرار ونأمل أن تكون هذه هي الخطوة الأولى في قطع كل علاقاته بالفصل العنصري (الإسرائيلي) ونحو احترام حقوق الإنسان العالمية “.

منذ عام 2002، أدارت شركة جنرال ميلز مصنعًا لمنتجات بيلسبري في منطقة عطاروت الصناعية، وهي مستوطنة ضمتها (إسرائيل) بشكل غير قانوني خلال حرب عام 1967.

وفي عام 2020، حددت الأمم المتحدة شركة جنرال ميلز باعتبارها واحدة من 112 شركة تنتهك القانون الدولي من خلال إدارة الأعمال التجارية داخل الأراضي المحتلة.

وقد تم دعم حملة (No Dough For the Occupation) التي نظمتها (AFSC) من قبل منظمات مثل (أمريكيون مسلمون من أجل فلسطين) و (الصوت اليهودي للسلام)، بالإضافة إلى كنيسة (Ainsworth United Church of Christ) في بورتلاند بولاية أوريغون.

استطلاعات الرأي: دعم حركة المقاطعة يتزايد بين الناخبين والشباب الديمقراطيين

خلال السنوات القليلة الماضية، شهدنا استطلاعًا تلو الآخر يشير إلى أن الدعم لـ(إسرائيل) يتراجع بين الناخبين الديمقراطيين والشباب في الولايات المتحدة، بينما يستمر دعم فلسطين في الازدياد.

عام 2022 لم يكن مختلفًا حيث أظهر استطلاع أجري في آب/ أغسطس للناخبين الديمقراطيين أجرته مؤسسة بروكينغز/ جامعة ماريلاند أن الناخبين الديمقراطيين الذين سمعوا عن حركة المقاطعة BDS يؤيدونها بأغلبية ساحقة، بهامش 33 إلى 10.

وأظهر استطلاع أجرته نفس المجموعات في أيار (مايو) أن عددًا كبيرًا من الناخبين الديمقراطيين يعتقدون أن بايدن والكونغرس لا يمثلهم فيما يتعلق بـ(إسرائيل).

ومن بين الديمقراطيين المدركين لموقف البيت الأبيض بشأن هذه القضية، قال 26٪ أن البيت الأبيض يميل إلى (إسرائيل) أكثر مما يفعلون بينما قال 3٪ فقط إنهم يميلون إلى فلسطين أكثر مما يفعلون، والأرقام أكثر دراماتيكية فيما يتعلق بالكونغرس، من بين الديمقراطيين الذين لديهم رأي، قال 33٪ أن ممثليهم أقرب إلى (إسرائيل) مما لديهم، بينما قال 3٪ فقط إن ممثليهم أقرب إلى فلسطين أكثر منهم.

وتتوافق هذه الدراسات مع استطلاع أجراه مركز بيو في أيار (مايو) وجد أن آراء الديمقراطيين تجاه الفلسطينيين أكثر تفضيلاً من (الإسرائيليين) بهامش 64 إلى 60٪، والفجوة أكبر بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا: 61 إلى 56٪.

ويشير استطلاع بيو إلى أن الغالبية العظمى من الناخبين الديمقراطيين ما زالوا غير مدركين لحركة المقاطعة (قال 85٪ إنهم لم يسمعوا بها من قبل)، لكن عددًا مفاجئًا من المستجيبين قالوا إنهم يدعمون نتيجة ديمقراطية الدولة الواحدة في المنطقة، وقال 36٪ من الديمقراطيين إنهم يريدون رؤية حل الدولتين و19٪ قالوا إنهم يريدون دولة ديمقراطية واحدة.

