كهربا يهدد الأهلي بورقة الزمالك

فجّر مصدر مُقرب من لاعب الأهلي المصري، محمود عبد المنعم “كهربا”، مفاجأة كبيرة بشأن مستقبل نجم الأهلي الموقوف بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وقال المصدر الموثوق في تصريحات خاصة لموقع “winwin“: “كهربا اتخذ قرارًا بحسم مصيره في القلعة الحمراء نهاية الأسبوع الجاري، حيث تنتهي عقوبة إيقافه”.

وحسب تأكيدات محامي اللاعب الخاص، يحق لكهربا المشاركة في مباريات الأهلي بدءًا من لقاء الفريق الأحمر ضد المصري البورسعيدي، يوم الخميس المقبل (12 يناير/ كانون الثاني الجاري).

وأضاف المصدر ذاته: “كهربا يريد اللعب، ولن يتنازل عن حقه في المشاركة بالمباريات، أمّا في حالة بقائه خارج قائمة الأهلي، فسيتواصل مع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ليتفاوض معه من أجل العودة للزمالك، في مقابل تنازل النادي الأبيض عن الغرامة المالية التي أقرها الفيفا لصالحه”.

وتابع المصدر قائلًا: “اللاعب لا يستطيع دفع ما يقرب من 70 مليون جنيه مصري للزمالك، ويقول إن إدارة الأهلي تخلت عنه رغم أنها تجلب صفقات بملايين الدولارات، ويرى كهربا أنه كان الأحق بهذه الأموال لأنه ابن النادي الأهلي ومن ناشئيه”.

وأردف المصدر الموثوق: “كهربا أرسل لإدارة النادي تهديدات مباشرة بأنه في حال عدم حل مشكلته سيخرج لوسائل الإعلام، ليقول إن الأهلي هو الذي حرضه على الهروب من الزمالك في عام 2019، الأمر الذي يُمكن أنّ يستغله مسؤولو الزمالك لتقديم شكوى جديدة ضد الأهلي للفيفا، لحرمان النادي الأحمر من القيد لفترتين متتاليتين أو أكثر”.

ويراهن كهربا على خوف إدارة الأهلي من ردود أفعال جماهير النادي لو حدث هذا السيناريو.