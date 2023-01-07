واشنطن تعلن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار

أعلنت الولايات المتّحدة، الجمعة، مساعدات عسكريّة كبيرة جديدة لأوكرانيا تُقدّر بأكثر من 3 مليارات دولار، تشمل خصوصًا 50 مدرّعة من طراز برادلي وعشرات المدرّعات الأخرى.

والشريحة الجديدة، وهي عبارة عن أسلحة بقيمة 2,85 مليار دولار من مخزون الجيش الأميركي و225 مليون دولار على شكل طلبيّات من صناعة الدفاع، لا تشمل دبّابات هجوميّة تُطالب كييف الغرب بتزويدها بها، لكنّها ستُعزّز قدرات الحركة لدى القوّات الأوكرانيّة.

وقالت المسؤولة المكلّفة شؤون روسيا في وزارة الدفاع الأميركيّة لورا كوبر، إنّ هذه “أعلى شريحة من المساعدات العسكريّة من حيث القيمة الإجماليّة التي تعهّدنا بها حتّى الآن”. وهي تشمل خصوصًا 50 مدرّعة برادلي من نوع M2A2 مزوّدة بمدفع 25 ملم وقاذفة صواريخ مضادّة للدبابات ويمكن أن تحمل ستّة مقاتلين، بالإضافة إلى الطاقم.

وهذه المركبات المدرّعة قادرة أيضًا على إطلاق صواريخ جافلين المضادّة للدبّابات والتي استخدمها الأوكرانيّون على نطاق واسع في بداية الصراع ضدّ روسيا.

وأشارت كوبر إلى أنّ مركبات “برادلي ستُعزّز قدرة أوكرانيا على إجراء مناورات معقّدة في كلّ الظروف الجوّية تقريبًا وعلى كلّ التضاريس، ولا سيّما في جنوب البلاد وشرقها”.

وفي وقتٍ يخشى عدد كبير من المراقبين هجومًا روسيًّا واسعًا بحلول الربيع، قالت كوبر “نحن نفعل ما هو ضروريّ حتّى تتمكّن أوكرانيا من التقدّم ومن استعادة أراض”.

وتشمل شريحة المساعدات الجديدة أيضًا 100 ناقلة جند مصفّحة من طراز M113، و55 مدرّعة مقاومة للألغام من طراز MRAP و18 مدفع هاوتزر، إضافة إلى قنابل مدفعيّة ومدافع هاون وصواريخ دفاع جوّي ومسدّسات.

ورحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساءً بالدفعة الجديدة من المساعدات، والتي ترفع إجمالي قيمة المعونة العسكريّة من الولايات المتحدة إلى 24,2 مليار دولار منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.

وقال زيلينسكي “للمرّة الأولى سنتسلّم مركبات برادلي مدرّعة. هذا بالضبط ما نحتاجه، (إضافة إلى) بنادق جديدة وقذائف جديدة عالية الدقّة”.

كانت واشنطن وبرلين أعلنتا الخميس أنّهما ستُرسلان مركبات مدرّعة إلى كييف، تحديدًا طراز برادلي من الجانب الأمريكي ونموذج ماردر من الجانب الألماني.

وقالت الحكومة الألمانيّة الجمعة إنّها ستُرسل 40 مدرّعة من طراز ماردر إلى الجيش الأوكراني في الربع الأوّل من العام 2023 وتُقدّم تدريبًا لمدّة ثمانية أسابيع على التعامل معها.

دخلت مركبات ماردر الخدمة في سبعينات القرن المنصرم، وهي تُعتبر مدرّعات خفيفة مخصّصة لنقل القوّات، وتُحمَّل خصوصًا مدافع عيار 20 ملم.

من جهتها، قالت فرنسا الأربعاء إنّها ستُرسل عددًا غير محدّد من دبّابات القتال الخفيفة AMX-10 RC.

(أ ف ب)