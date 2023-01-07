تعرف على العلامات التحذيرية من الإصابة بالتهاب المفاصل

تعرف على العلامات التحذيرية من الإصابة بإلتهاب المفاصل، يُعتبر التهاب المفاصل مشكلة شائعة تسبب ألماً وتورماً في مفصل واحد أو أكثر، ويمكن أن يتطور هذا المرض في أي شخص وأي عمر.

سنعرض لكم من موقع "الرسالة نت" بعض العلامات التحذيرية الشائعة التي تدل على الإصابة بالتهاب المفاصل، والخطوات التي يجب اتخاذها.

العلامات التحذيرية لوجع المفاصل

يمكن أن يكون كبار السن والذين لديهم تاريخ عائلي من التهاب المفاصل أو إصابة المفاصل السابقة أو السمنة الأكثر عرضة بالإصابة بالتهاب المفاصل.

ولكن يمكن السيطرة على هذا المرض، وفى هذا التقرير نتعرف على بعض العلامات التحذيرية الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا"

وعادة ما يكون الألم في المفاصل سمة شائعة لالتهاب المفاصل يمكن أن يكون الألم الناتج عن التهاب المفاصل ثابتًا أو متغير.

وتصلب الصباح الذي يستمر لأكثر من ساعة هو سبب وجيه للشك في التهاب المفاصل هذا عرض تقليدي من أعراض المفاصل، خاصة عند الاستيقاظ في الصباح أو بعد حركة محددة تفعلها.

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ويرتبط التهاب المفاصل بشكل رئيسي بالتهاب وتورم المفصل، حيث يتسبب بعض أنواع التهاب المفاصل في احمرار وتورم الجلد فوق المفصل المصاب، والشعور بالدفء عند اللمس.

إذا كان ألم مفاصلك شديدًا فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بالتهاب المفاصل، وإذا استمر التورم لمدة ثلاثة أيام أو أكثر يجب عليك زيارة الطبيب.

خطوات يجب اتباعها

يجب عليك زيارة الطبيب في حال ظهرت عليك أعراض التهاب المفاصل، لتأكيد التشخيص علاوة على ذلك، هناك أكثر من 100 نوع من التهاب المفاصل.

ويمكن أن يكشف الطبيب عن النوع الذي أصبت به، وسيوصي طبيبك بخطة علاجية للتحكم في الأعراض.

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