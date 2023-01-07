محكمة الاحتلال تجدد الاعتقال الإداري للقيادي بحركة حماس حسام حرب

جددت محكمة الاحتلال (الإسرائيلي) اليوم السبت، الاعتقال الإداري بحق القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس حسام حرب "أبو حسان"، وذلك لمدة 4 شهور للمرة الرابعة على التوالي.

والقيادي حرب من قرية اسكاكا بمحافظة سلفيت، وأمضى ما يزيد عن 15 عاماً في سجون الاحتلال (الإسرائيلي).

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير حرب بتاريخ 20/10/2021 ضمن حملة اعتقالات استهدفت العديد من أفراد عائلته، وحولته بعد أسبوع للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور.

ويعد حرب من رجالات الإصلاح في محافظة سلفيت، ويعد شخصية اعتبارية، ولا تكاد تمر سنة إلا ويتعرض خلالها للاعتقال.

وعانى حرب وعائلته من الاعتقالات السياسية بالضفة، حيث اعتقل وأبناؤه لدى أمن السلطة عدة مرات.