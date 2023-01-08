الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال: الاحتلال يلجأ للقوة المميتة ضد أطفال فلسطين

أكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين أن التحقيقات التي أجرتها في الميدان أثبتت أن قوات الاحتلال (الإسرائيلي) "تلجأ بصورة روتينية للقوة المميتة ضد الأطفال الفلسطينيين، في ظروف قد ترقى إلى القتل خارج نطاق القضاء أو القتل العمد".

وقالت الحركة في بيان، إن قوات الاحتلال "ماضية في استهداف الأطفال الفلسطينيين" رغم عدم تشكيلهم أي خطر على الجنود لحظة استهدافهم.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال قتلوا بالرصاص الحي فجر الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري الطفل فؤاد محمود أحمد عابد (17 عاما) من سكان بلدة كفر دان بمحافظة جنين، أثناء اقتحامهم البلدة لهدم منزلين، ليكون عابد أول طفل شهيد خلال عام 2023.