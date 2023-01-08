أدان حزب التجمع الوطني الديمقراطي تصريحات للنائب في القائمة العربية الموحدة حول الجنيد، معتبرًا تلك التصريحات خطيرة، وتشوه عقول الشباب الفلسطيني

وقال التجمع في بيان له: "حذر التجمع من هذه التصريحات الخطيرة التي تشرعن الخدمة العسكرية في الجيش مقابل ميزانيات أو حقوق طبيعية، كونها تصريحات خارجة عن الإجماع الوطني والاجتماعي لشعبنا ومجتمعنا، تؤدي لتشويه عقول شبابنا العربي الفلسطيني وتطبيعة مع الصهيونية بشكل عملي يشكل خطورة على الهوية والانتماء والنسيج الاجتماعي والثوابت الوطنية".

وتابع، "دعى التجمع الوطني الديمقراطي جميع مركبات شعبنا وعلى رأسها لجنة المتابعة لإدانة ورفض هذه التصريحات والتحذير من عواقبها، خاصة أنها تأتي على إثر الانحراف السياسي والوطني التي تقوده القائمة العربية الموحدة في الفترة الأخيرة منذ قبولها الانخراط في ائتلاف حكومي صهيوني معاد لشعبنا وحقوقه التاريخية".

وقال النائب ياسر حجيرات في مقابلة مع تلفزيون "كل العرب": "من يريد أن يتجند أو لا يتجند هذا خياره، كل شيء يخدم الإنسان نفسه ومجتمعه به قليقوم به، هل أدعو للتجنيد؟ أنا لا أستطيع أن أدعو أو لا أدعو للتجنيد، إذا ذهبت إلى التجنيد وأخذت كامل حقوقي فليكن".

وأردف، "اليوم التجنيد في ظل الظروف الحالية أنا ضده، أنا مع أن يكون هناك مساواة ونأخذ حقوقنا كاملة، بعد ذلك نعطي واجبات ونتحدث بمسألة التجنيد".