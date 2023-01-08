نجم عالمي قريب من أبواب النصر السعودي

كشف وكيل ماركو رويس، قائد بوروسيا دورتموند، عن حقيقة انتقال اللاعب إلى نادي النصر السعودي، بمجرد انتهاء عقده مع أسود الفيستيفال هذا الموسم.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت برغبة النصر في التعاقد مع رويس، بعد نجاحه في إبرام صفقة تاريخية، عبر جلب الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لملعب مرسول بارك.

وقال ديرك هيبه، وكيل رويس، في تصريحات أبرزتها صحيفة “سبورت بيلد“: “من الطبيعي أن يكون هناك اهتمام من أندية أخرى بلاعب مثل ماركو، خاصة أن عقده سينتهي خلال 6 أشهر”.

وأضاف: “رويس يدرك مدى أهمية دورتموند بالنسبة له، لكنه يريد في الوقت ذاته مواصلة لعب كرة القدم، ولهذا السبب يجب أن ننظر في الخيارات الأخرى، وهذا أمر طبيعي”.

ويتقاضى الدولي الألماني راتبا سنويا يبلغ 12 مليون يورو مع دورتموند، لكن حال رغبته في تجديد عقده، سيتحتم عليه التنازل عن جزء من راتبه، خاصة مع تقدمه في العمر.