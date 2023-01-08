القيادي شديد: الإفراج عن مصعب اشتية مطلب وطني ولا مبرر لاستمرار اعتقاله

أكد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد على أن الإفراج الفوري عن البطل مصعب اشتية من سجون السلطة هو مطلب وطني وإنساني وأخلاقي، ولا يوجد أي مبرر للإبقاء على اعتقاله.

وأثنى القيادي على الصورة التي ظهر فيها مقاومو الضفة الغربية خلال برنامج "ما خفي أعظم" عبر قناة الجزيرة.

وقال: "تحية عظيمة لمقاتلي شعبنا في جنين ونابلس وكل محافظات الوطن، أنتم فخر شعبنا وقلبه النابض بالعزة والكرامة والإباء".

وأضاف: "لقد ظهرتم بصورة وطنية مشرفة تعبر عن أصالة شعبنا وأخلاق مقاتليه"، داعيًا إلى مزيد من تعزيز هذه اللحمة ورص الصف في الميدان في مواجهة الاحتلال.

وأشار إلى أن "هذا هو الطريق الأقصر للتحرير والعودة، لا يسلكه إلا شرفاء وأحرار الوطن، ولا يتنكّبه إلا الخون".

واستهجن مساومات السلطة للمقاومين من أجل وأد حالة المقاومة، معدًا ذلك أنه لا يخدم إلا الاحتلال.

وتابع: "إنه لمن العار الذي يخجل منه كل حر وشريف من أبناء شعبنا أن تلجأ أجهزة أمن السلطة إلى أسلوب المساومة والإغراءات الرخيصة مع هؤلاء المقاتلين العظماء من أجل وأد الحالة خدمة للاحتلال".

وكشف تحقيق "خارج الحسابات" الذي عرضته قناة الجزيرة ضمن برنامج ما خفي أعظم، الجمعة الماضية، عن تطور المقاومة ووحدتها وتمددها في الضفة الغربية، وبعض تفاصيل عملياتها في جنين ونابلس، رغم استهداف الاحتلال المتواصل ومحاولات السلطة لوأدها.

وعرض التحقيق رسالة مسربة من المعتقل السياسي في سجون السلطة وأحد قادة عرين الأسود المطارد مصعب اشتية، شكا فيها ظروف التحقيق وتدهور حالته الصحية، وطالب بسرعة الإفراج عنه.