إليك طريقة التسجيل للحج لعام 2023 في السعودية، يتساءل البعض عن كيفية التسجيل للحج في السعودية للعام الجديد 2023، حيث أن الحظ لا يحالف الجميع من مختلف البلدان بنظام القرعة.

ويبحث الكثير من مواطني المملكة عن خطوات التسجيل للحج في السعودية 2023، وفق ما تم نشره من قبل وزارة الحج والعمرة في السعودية.

خطوات التسجيل للحج بالسعودية

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن طريقة التسجيل للحج لهاذا العام 2023، حيث بدأ يوم الخميس الماضي 05 يناير، من خلال الموقع الالكتروني للوزارة.

تقوم بفتح البوابة من خلال الموقع، وبعد ذلك تضغط فوق كلمة بدء الخدمة يتم اختيار التسجيل على طلب الحج، "اضغط هنا" لفتح بوابة الحج.

ويتم الاطلاع على كافة الأحكام والشروط ثم بعد ذلك توافق عليه، ويتم اختيار سنة التسجيل هجريًا أو ميلادياً.

ويتطلب الموقع بعد ذلك تحديد مكان الإقامة للشخص المتقدم بالطلب وتسجيل رمز التحقق المرئي.

ويتطلب بعد ذلك ادخال جميع البيانات الشخصية من تاريخ الميلاد رقم الهاتف رقم الهوية، والنقر فوق رمز التسجيل للطلب.

وإرسال رمز التحقق بالهاتف المحمول، وثم تدخل رمز التأكيد وتنتظر إلى أن يتم تأكيد التسجيل للطلب.

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شروط الحج الجديدة 2023

كشفت وزارة الحج والعمرة بالسعودية عن مجموعة من الشروط الجديدة والمعايير التي يجب اتباعها خلال فترة الحج القادمة، من ضمنه ألا يكون سبق له الحج.

ويجب أن يكون المتقدم حاصل على تصريح تأدية الحج من خلال بوابة وزارة الحج، بينما في حالة كان المتقدمة تابع إلى حملة للحج مجانية فلا بد أن يكون سعودي.

وفي حالة المقيمين بالمملكة لا بد أن يكون متواجدين بها أكثر من عام، ويتم تقديم بطاقات سارية المفعول تثبت الإقامة للشخص المقيم.



جواز العمرة دون محرم

كان قد أكد نائب وزير الحج والعمرة بالسعودية الدكتور عبد الفتاح مشاط، قبل أيام قليلة عدم اشتراط المحرم في حج هذا العام.

وتابع مشاط أن التسجيل للحج فتح منذ وقت مبكر من خلال أربع باقات، ووضعت عدة اشتراطات من ضمنها عدم اشتراط المحرم في حج هذا العام.

وكونه يمكن للمرأة أداء المناسك ضمن عصبة من النساء.

وأشار إلى أن التسجيل سيكون على فترة واحدة وينتهي في حال نفدت جميع المقاعد.

وأوضح أن الأولوية لمن لم يسبق له الحج، مفيدًا بأن الحد الأدنى لسن حجاج الداخل هذا العام 12 عامًا.

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