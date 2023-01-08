عملية إطلاق نار و15 عملاً مقاوماً بالضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

شهدت الضفة المحتلة تواصلاً لعمليات المقاومة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووقع 16 عملاً مقاوماً بينها عملية إطلاق نار استهدف جنود الاحتلال.

كما شملت أعمال المقاومة تفجير عبوة ناسفة، وإلقاء زجاجتين حارقتين، إلى جانب التصدي لـ5 اعتداءات للمستوطنين وتحطيم مركبتن للمستوطنين، ووقوع 5 نقاط مواجهة مع الاحتلال في أنحاء متفرقة بمناطق الضفة الغربية.

وتصدى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في بلدة عزون بمحافظة قلقيلة، ورشقوا مركباتهم بالحجارة، بينما جرى استهداف جنود الاحتلال عند حاجز الجلمة العسكري بجنين بعبوة ناسفة.

وألقى الشبان الثائر الزجاجات الحارقة صوب قوات الاحتلال في عينابوس بنابلس، إضافة إلى التصدي لاعتداءات المستوطنين المتكررة بالمنطقة.

كما رشق الشبان المستوطنين في بلدة حوسان ببيت لحم بالحجارة، وتصدوا لاعتداءاتهم، ما أدى إلى تحطيم عدد من مركبات المستوطنين.

وأطلق مقاومون النار صوب مستوطنة "كرمي تسور" بالخليل، تزامناً مع اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر، تخللها عمليات إلقاء حجارة.

وفي الخليل، ألقى الشبان الثائر زجاجات حارقة صوب مستوطنة "غوش عتصيون"، إلى جانب التصدي لاعتداءات المستوطنين في المنطقة وقرية الكعابنة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات تخللها إلقاء حجارة.