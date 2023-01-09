الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

طالع سعر صرف العملات في العراق: سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم: اسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين

طالع سعر صرف العملات في العراق: سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم: اسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين
طالع سعر صرف العملات في العراق: سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم: اسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين
سبورت سبورت

الرسالة نت

طالع سعر صرف العملات في العراق: سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم: اسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين، شهد سعر الذهب في العراق اليوم الإثنين 09 يناير 2023 تراجعا طفيفا خلال التعاملات في الاسواق العراقية.

واسعار الذهب وصرف العملات من الاخبار التي تهم الناس لأنها تحدد مدى تعاملاتهم اليومية لاسيما اصحاب العقارات ورؤوس.

وفي هذه المادة نقدم لكم من موقع "الرسالة نت" أسعار الذهب في العراق بجميع العيارات واخر اخبار صرف العملات في العراق اليوم الإثنين 09 يناير.

 

اقرأ أيضا: أسعار الذهب في سوريا اليوم مقابل اسعار الدولار: سعر الدولار اليوم في سوريا

 

أسعار الذهب في العراق اليوم

سعر الذهب عيار 24 في العراق

جاء سعر الذهب عيار 24 في العراق اليوم الإثنين خلال التعاملات في الاسواق العراقية 86,790.73 دينار عراقي.

سعر الذهب عيار 21 في العراق

ووصل سعر الذهب عيار 21 في العراق اليوم 75,941.89 دينار عراقي.

سعر الذهب عيار 18 في العراق

فيما جاء سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق اليوم الإثنين 65,093.05 دينار عراقي.

سعر أونصة الذهب في العراق

وشهد سعر أونصة الذهب في العراق اليوم الإثنين في الاسواق العراقية استقرارا حيث جاءت 2,699,191.73 دينار عراقي.

 

أسعار العملات في العراق

شهد سعر صرف العملات في العراق اليوم الإثنين 09-01-2023 ارتفاعا ملحوظا حيث جاء سعر الدولار في العراق وفق الاتي:

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي في العراق اليوم الإثنين 1435.97 دينار عراقي.

أما عن اليورو الأوروبي في العراق اليوم 1533.80دينار عراقي.

 

روابط ذات صلة: إليك طريقة التسجيل للحج لعام 2023 في السعودية

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/275391

كلمات مفتاحية

أسعار الذهب في العراق أسعار الذهب في العراق اليوم أسعار العملات في العراق الدينار العراقي سعر صرف العملات في العراق سعر الذهب عيار 24 في العراق سعر صرف الدولار الأمريكي في العراق سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم سعر أونصة الذهب في العراق طالع سعر صرف العملات في العراق الدولار مقابل الدينار العراقي اسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين صرف العملات في العراق سعر الذهب في العراق اليوم الإثنين 09 يناير 2023 أسعار العملات في العراق اليوم اليورو مقابل الدينار العراقي

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من اخبار ترند

تم نسخ الرابط بنجاح.