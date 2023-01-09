اشتباكات ومواجهات في طوباس وجنين وإصابة شابين برصاص الاحتلال

تصدى مقاومون فجر اليوم الاثنين بالرصاص، لاقتحام قوات الاحتلال مدينتي جنين وطوباس شمالي الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية أن مقاومين أطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال التي اقتحمت قرية عقّابا شمالي طوباس.

ورافقت الاشتباكات المسلحة، مواجهات رشق خلالها الشباب الثائر قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وأفاد الهلال الأحمر في طوباس، بإصابة الشابين رأفت أبو عرة وربيع دراغمة برصاص قوات الاحتلال، التي اعتقلت الشاب أبو عرة مصاباً قبل الإفراج عنه.

وتم تسليم المصاب أبو عرة لطواقم الإسعاف الفلسطينية على حاجز الجلمة العسكري في جنين، قبل نقله إلى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاج.

وفي جنين اندلعت فجر اليوم اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة الزبابدة.

وتتعرض بلدات وقرى جنين لاقتحامات متكررة من قوات الاحتلال التي تتعرض لإطلاق نار من المقاومين بعد لحظات من عملية الاقتحام.

وتعرضت مستوطنة كرمي تسور المقامة على أراضي بيت أمر شمالي الخليل، لعمليات إطلاق نار الليلة الماضية نفذها مقاومون فلسطينيون.

وشهدت الضفة الغربية يوم أمس 16 عملاً مقاوماً، بينها عملية إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء زجاجتين حارقتين، إلى جانب التصدي لـ5 اعتداءات للمستوطنين وتحطيم مركبتن للمستوطنين، ووقوع 5 نقاط مواجهة مع الاحتلال في أنحاء متفرقة بمناطق الضفة الغربية.

وتصدى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في بلدة عزون بمحافظة قلقيلية، ورشقوا مركباتهم بالحجارة، بينما جرى استهداف جنود الاحتلال عند حاجز الجلمة العسكري بجنين بعبوة ناسفة.

وألقى الشبانب الثائر الزجاجات الحارقة صوب قوات الاحتلال في عينابوس بنابلس، إضافة إلى التصدي لاعتداءات المستوطنين المتكررة بالمنطقة.

وأطلق مقاومون النار صوب مستوطنة "كرمي تسور" بالخليل، تزامناً مع اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر، تخللها عمليات إلقاء حجارة.

وفي الخليل، ألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب مستوطنة "غوش عتصيون"، إلى جانب التصدي لاعتداءات المستوطنين في المنطقة وقرية الكعابنة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات تخللها إلقاء حجارة.