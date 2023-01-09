ذكر موقع واي نت العبري، صباح الإثنين، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، سيقوم بزيارة دبلوماسية لـ(إسرائيل) نهاية الشهر الجاري.

وبحسب الموقع، فإن بلينكن سيلتقي مع رئيس الحكومة (الإسرائيلية) بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي على خلفية تخوف الإدارة الأميركية من الحكومة الجديدة.

وأشار إلى أن الزيارة تأتي في إطار التحضير لزيارة نتنياهو إلى واشنطن المقررة أن تجري الشهر المقبل، وكذلك لفهم إلى أين تتجه الحكومة (الإسرائيلية) الجديدة، في ظل قلق إدارة جو بايدن من التطورات الأخيرة، واقتحام ما يسمى وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير إلى المسجد الأقصى والتي اعتبرتها أنها استفزاز لا داعي لها، فضلاً عن تداعيات الإصلاحات القضائية المعلنة.

وسيسبق بلينكن، مستشار الأمن القومي جيك سوليفان الذي سيصل إلى تل أبيب في التاسع عشر من الشهر الجاري، لإجراء محادثات سياسية مع نتنياهو ووزرائه، والتنسيق المشترك حول قضايا تتعلق بإيران والفلسطينيين والحرب في أوكرانيا والمحاولات الفلسطينية لنقل النزاع إلى محكمة لاهاي.

المصدر: القدس