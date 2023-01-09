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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
استطلاع أغلبية العرب يرفضون التطبيع
09 يناير 2023 . الساعة: 09:54 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/275409
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استطلاع: أغلبية العرب يرفضون التطبيع مع (إسرائيل)
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