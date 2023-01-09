رابط بث مباشر مباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي، يستعد نادي الشباب إلى تحقيق الفوز في مواجهة مع نادي الاتحاد، اليوم الإثنين 09 يناير 2023.

وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023.

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موعد مباراة الشباب والاتحاد

تبث اليوم مباراة الشباب ضد الاتحاد ضمن منافسات دوري روشن السعودي، اليوم الإثنين 9 يناير 2023، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض.

وذلك عند الساعة 9:10 مساءً بتوقيت السعودية، و 8:10 مساءً بتوقيت مصر 10:15 بتوقيت الإمارات.

ويسعى نادي الشباب إلى تحقيق الفوز بعد هزيمته الأخيرة من نادي الوحدة خلال الجولة 12، ليتوقف رصيده عند 25 في المركز الثاني في جدول ترتيب السعودي.

⚽️ مباراة اليوم

⏱ 9:15 PM

🏟 استاد الأمير فيصل بن فهد#يلا_شباب #الشباب_الاتحاد pic.twitter.com/aPC0ArmuDI — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) January 9, 2023

رابط مباراة الاتحاد والشباب

يتساءل العديد من محبي الرياضة عن رابط بث مباراة الشباب والاتحاد ضمن منافسات روشن السعودي.

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تشكيلة الاتحاد ضد الشباب

جاءت تشكيلة اللاعبين خلال المباراة لنادي الاتحاد، حراسة المرمى: جروهي، وخط الدفاع الشنقيطي وشراحيلي و أحمد حجازي وهوساوي.

أما عن خط الوسط طارق حامو وكورونا دو و البيشي و روماريو و كوستا، وخط الهجوم عبد الرزاق حمد الله.

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