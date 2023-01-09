بيان صارم وهجومي من ريال مدريد

رد نادي ريال مدريد على الهجوم الذي تعرض له زين الدين زيدان أسطورة الملكي، من قبل نويل لو جريه رئيس اتحاد الكرة الفرنسي،

وكان لو جريه قد سخر من زيدان بقوله "ربما يحتاج لبرنامج معين حتى يجد ناديا أو منتخبا يعمل معه.. لست منشغلا بإمكانية تدريبه للبرازيل، أنا بالكاد أهتم بأي شيء يخصه".

وقال ريال مدريد في بيان رسمي "يأسف النادي لسماع التصريحات المؤسفة التي أدلى بها رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لو جريه، حول زيدان أحد أعظم أساطير الرياضة العالمية".

وأضاف "تشير هذه الكلمات إلى عدم احترام أحد أكثر الشخصيات التي تحظى بإعجاب مشجعي كرة القدم حول العالم، ويتوقع نادينا التصحيح الفوري لهذا الموقف".

وتابع "زيدان بطل العالم وبطل أوروبا الذي دافع عن قميص بلاده وحقق له العديد من الألقاب، يمثل قيم الرياضة وقد أظهر ذلك طوال مسيرته الاحترافية كلاعب وكمدرب".

وأتم "تصريحات لو جريه غير مناسبة من شخص في منصبه، كما أنه كرر نفس الموقف مع قائدنا كريم بنزيما صاحب الكرة الذهبية وبطل دوري الأمم مع فرنسا 2021، والحائز على دوري أبطال أوروبا 5 مرات، بالإضافة إلى العديد من الألقاب الأخرى".