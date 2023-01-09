إليك رابط بث مباشر مباراة اليمن وعمان اليوم الإثنين، ينتظر محبي الرياضة موعد مباراة اليمن وعمان في كأس الخليج 25، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات الأولى.

ويتساءل الكثيرون عن رابط بث مباشر مباراة اليمن وعمان والقنوات الناقلة، اليوم الإثنين 09 يناير 2023.

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بث مباشر مباراة اليمن وعمان

يستعد مباراة اليمن وعمان في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج 25، هو يوم الإثنين 9 يناير 2023.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة و15 دقيقة بتوقيت السعودية، السادسة و15 دقيقة بتوقيت الإمارات، على ملعب البصرة الدولي.

لمشاهدة المباراة "اضغط هنا".

القنوات الناقلة للمباراة

ستبث المباراة على قناة بي إن سبورت، وقنوات الكأس بشكل حصري ومباشر دون تقطيع وبشكل واضح.

إليك تردد قنوات بي عن سبورت:

تردد قنوات أون تايم سبورت

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب : افقي

معدل تصحيح الخطأ : 5/6.

تردد أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD

البث التماثلي: UHF9.

البث الرقمي: UHF32.

السعودية تواجه العراق في مباراة المتصدر والوصيف، وعمان ضد اليمن في سباق التعويض ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى في خليجي 25 pic.twitter.com/fmfg5I59pw — الجزيرة رياضة (@AJASports) January 9, 2023

تردد أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي: نايل سات NileSat.

التردد والاستقطاب: 11862 (V).

ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD-SD.

تردد أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات NileSat.

التردد والاستقطاب: 11862 (V).

ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD-SD.

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