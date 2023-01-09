مسير للإسعافات بغزة احتجاجًا على منع الاحتلال إدخال أجهزة طبية

نظم في قطاع غزة، اليوم الإثنين، مسير لمركبات الإسعاف رفضًا لاستمرار الاحتلال في سياساته بمنع إدخال الأجهزة الطبية التشخيصية لمستشفيات القطاع.

وانطلق الموكب من الذي أشرفت عليه وزارة الصحةـ، من شارع العودة شرق محافظة شمال القطاع وصولًا لمنطقة ملكة الحدودية شرق غزة.

وألصقت على مركبات الإسعاف لافتات محملة برسائل باللغتين العبرية والانجليزية، للمطالبة بالسماح بإدخال هذه المواد الطبية اللازمة لعلاج المرضى، وللتأكيد على حقهم بالعلاج في داخل وخارج القطاع.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال يمنع إدخال هذه الأجهزة الطبية التشخيصية منذ 394 يومًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تزيد من معاناة المرضى.

ودعا المؤسسات الحقوقية والإنسانية وغيرها للتدخل العاجل للضغط على الاحتلال وإلزامه بإدخال هذه الأجهزة المهمة من أجل حياة المرضى.