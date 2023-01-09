رابط بث مباشر مباراة السعودية والعراق اليوم الإثنين ضمن منافسات كأس الخليج 25

رابط بث مباشر مباراة السعودية والعراق اليوم الإثنين ضمن منافسات كأس 25، يستعد منتخب السعودية لمواجهة نظيره العراقي، مساء اليوم الإثنين، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة خليجي 25.

ويتساءل العديد من محبي الرياضة عن رابط بث مباشر لمباراة السعودية والعراق، بشكل مباشر وحصري وواضح دون تقطيع.

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رابط بث مباشر لمباراة السعودية والعراق

تقام اليوم مباراة السعودية والعراق على ملعب البصرة الدولي، بعد نحو ساعة واحدة من انتهاء لقاء عمان واليمن.

وتستضيف الملاعب العراقية منافسات بطولة كأس الخليج العربي لأول مرة منذ نحو 40 عاما.

وموعد مباراة السعودية والعراق في خليجي 25 هو مساء يوم الاثنين 9 يناير/ كانون ثان 2023، في تمام الساعة 7.15 مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد.

لمشاهدة المباراة "اضغط هنا".

القنوات الناقلة للمباراة

ستبث المباراة على قناة بي إن سبورت، وقنوات الكأس بشكل حصري ومباشر دون تقطيع وبشكل واضح.

تردد قنوات أون تايم سبورت

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب : افقي

معدل تصحيح الخطأ : 5/6.

🟢 يـــوم الـمـبـاراة 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗗𝗔𝗬 🤩



🏆ـ كأس الخليج 25

🚩ـ السعودية 🆚 الـعـراق ⚽️

🏟️ـ ملعب البصرة الدولي

⏰ـ 7:15 م

📺ـ @riyadiyatv



بــالتــوفيــق يارجـــال @SaudiNT 🦅💚#معاك_يالأخضر | #خليجي_25 pic.twitter.com/FeDXefI8RE — Saudi Olympic & Paralympic Committee (@saudiolympic) January 9, 2023

تردد أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD

البث التماثلي: UHF9.

البث الرقمي: UHF32.

تردد أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي: نايل سات NileSat.

التردد والاستقطاب: 11862 (V).

ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD-SD.

تردد أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات NileSat.

التردد والاستقطاب: 11862 (V).

ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD-SD.

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