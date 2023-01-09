تفاصيل العرض الجنوني من الهلال السعودي لضم ميسي

كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي يسعى جاهداً لتعزيز صفوفه بضم ليونيل ميسي فى الانتقالات الصيفية المقبلة بلاعب من العيار الثقيل، لاسيما بعد نجاح النصر فى ضم النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي عقب نهاية الموسم الحالى، ويعاني الهلال فى يناير الجارى من قرار الحرمان من ضم لاعبين جدد بسبب العقوبة الموقعة على النادي فى أزمة لاعب الفريق محمد كنو.

وأكد الإعلامي السعودى خالد الذياب، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن الهلال جهز عرضًا قدره 300 مليون يورو لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وقد يصل العرض إلى 400 مليون يورو.

وأضاف الإعلامي السعودي، "اللاعب يرحب بالفكرة فى المستقبل".

وأكدت قناة TYC الأرجنتينية، فى وقت سابق، رغبة الهلال فى ضم ليونيل ميسي للرد بقوة على انتقال كريستيانو رونالدو لصفوف النصر.

وتنتهي عقوبة القيد على الهلال في فترة الانتقالات الصيفية 2023، وحينها يستطيع ضم صفقات جديدة.

ويريد الهلال رد الضربة القوية من النصر بعد ضم رونالدو، حيث يطمح لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم.

وتبدو الفرصة سانحة حيث أن ميسي لم يجدد تعاقده بعد مع باريس سان جيرمان الفرنسي الذي ينتهي نهاية الموسم الجاري لذلك يرغب الهلال في ضمه الصيف مع وجود عرض مغر.

وقال التقارير السعودية إن نادي الهلال بدأ بالفعل بالتفاوض مع ليونيل ميسي للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بصفقة قدرت بنحو ٣٠٠ مليون يورو سنويًا.

وأوضح الإعلامي الرياضي السعودي حسن الصبحان وفقًا لمعلومات وصلت إليه من مصادره، أن فهد بن نافل؛ رئيس الهلال، موجود حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس، للتوقيع مع ميسي، لينضم للزعيم في صفقة انتقال حر، بدايةً من الموسم المقبل.