جيش الاحتلال (الإسرائيلي) في المرتبة الـ 18 من بين جيوش العالم؟

يحتل “جيش العدو (الإسرائيلي) المرتبة 18 من بين 145 دولة مدرجة في قائمة أقوى القوات المسلحة في العالم وفقاً لمؤشر القوة العسكرية العالمية لعام 2023 (GFP).

يصنِف مؤشر GFP كل جيش بناءً على تقييمات لأكثر من 60 عاملاً مثل الأفراد العسكريين النشطين والمركبات والمدفعية والمدمرات والدبابات والقوة الاقتصادية وقوة الإنتاج والمزايا الجغرافية.

“إسرائيل” ضد إيران

وفقاً لمؤشر GFP، على الرغم من أن إيران تحتل المرتبة قبل “إسرائيل” مباشرة، إلا أن تصنيفات مؤشر القوة للبلدين هي العنق والرقبة – فتصنيف “إسرائيل” 0.2757، وتصنيف إيران 0.2712.

كل جيش لديه مزايا، حيث إن كيان العدو “إسرائيل” لا تنكر ولا تؤكد قوتها النووية، وفي الوقت نفسه، إيران عضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وهي من أكبر 10 منتجين للنفط والغاز الطبيعي.

إيران هي أيضاً دولة أكبر وعدد سكانها أكثر، وأفرادها العسكريون أكثر نشاطاً، وتعادل قوتها الشرائية أعلى، ومع ذلك فإن كيان العدو “إسرائيل” لديها ميزانية دفاعية أعلى ومزيد من الطائرات.

المصدر: الهدهد