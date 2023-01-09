نشر موقع أيقونة الثورة وقناته على التليغرام فيديو قصير يذكر جزءا من تفاصيل وحقيقة اغتيال الرئيس ياسر عرفات.

وأشار الموقع إلى تورط حسين الشيخ ومحمود عباس، في عملية اغتيال عرفات.

وأكدت "أيقونة الثورة" عبر منصاتها أن حقيقة اغتيال الرئيس ياسر عرفات ستنشر كاملة قريبا.

ومنذ تأسيس موقع أيقونة الثورة، ينشر إفادات التحقيق بمقتل عرفات لشخصيات بارزة في السلطة كانت قريبة منه قبل اغتياله.

ولم تعرف الجهة الرسمية التي تقف خلف الموقع، إلا أنها تمكنت من الحصول على معلومات مهمة جدًا وسرية، وتقوم بنشرها خلال فترات زمنية قريبة.