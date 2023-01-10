سعر صرف الدولار في سوريا اليوم 10 يناير 2023 : سعر الذهب مقابل الدولار بسوريا ، شهدت الاسواق السورية اليوم تغيرات واضحة في سعر صرف العملات الاجنبية مقابل الليرة السورية حيث شهد سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 10-01-2023 ارتفاعا واضحا

سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء

شهد سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، انخفاضا في السوق السوداء السورية في أسواق العاصمة دمشق، 5,880 ليرة.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

جاء سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية في سوريا 311 ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم الأحد في سوريا

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية 6185 ليرة سورية.

أسعار الذهب في سوريا

وشهد سعر جرام الذهب من عيار 24 في سوريا اليوم ارتفاعا حيث وصل إلى 354,000 ليرة سورية

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم السبت في سوريا 325,000 ليرة سورية

سعر الذهب عيار 21 اليوم في سوريا

جاء سعر جرام الذهب من عيار 21 اليوم في الأسواق السورية 311,000 ليرة سورية.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في سوريا

شهد سعر جرام الذهب من عيار 18 في سوريا اليوم السبت استقرارا حيث وصل الى 267,000 ليرة سورية.