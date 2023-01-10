تعرف على رابط بث مباشر مباراة الإمارات والكويت ضمن كأس الخليج 25، يستعد فريق الإمارات لمواجهة الكويت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج 25.

ويحتضن ملعب "الميناء" في مدينة البصرة مباراة الإمارات والكويت، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25".

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بث مباشر الإمارات والكويت

ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الثلاثاء 10 يناير، في تمام الساعة الرابعة و15 دقيقة بتوقيت السعودية، الخامسة و15 دقيقة بتوقيت الإمارات.

إذا كنت ترغب بالمشاهد اضغط على الرابط التالي "اضغط هنا".

القنوات الرياضية الناقلة

ستقوم قناة بي إن سبورت المفتوحة وكذلك قنوات الكأس، ببث المباراة بشكل واضح وحصري، وتُعتبر من أهم القنوات الرياضية الناقلة لمباريات الرياضة.

إلى جانب هذه القنوات، فيمكنك أن تتابع أحداث مباريات كأس الخليج 25 من خلال البث المباشر لموقع جول والذي يُغطي الأحداث كما ولو كنت في الملعب أو أمام التلفاز في حالة تعثر متابعة المباراة بالفيديو.

تردد قناة بي ان سبورت bein sport

نضع بين أيديكم تردد قناة بي ان سبورت على النايل سات beIN SPORTS وهي على النحو التالي:

تردد القناة: 11054 – 12604

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ : 4/3.

7 درجات غرب

تردد بين سبورت على عرب سات

تردد القناة : 12379

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

30.5درجة شرق

تردد قناة الكأس one الرياضية القطرية المفتوحة

التردد: 11919

استقطاب الموجة: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

مل تصحيح الخطأ: 4/3.

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