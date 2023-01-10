رابط بث مباشر مباراة قطر والبحرين اليوم ضمن كأس الخليج 25، يحتضن ملعب الميناء في العراق مباراة قطر والبحرين، اليوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والربع بتوقيت أبوظبي، السادسة والربع بتوقيت القاهرة.
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بث مباشر قطر والبحرين
لم يخسر منتخب البحرين ضد نظيره القطري في كأس الخليج العربي منذ عام 2002 (خليجي 15)، حيث فاز العنابي وقتها بهدف دون رد وقع عليه اللاعب عادل جدوع.
بعدها تعادل المنتخبان سلبياً في "خليجي 16"، ثم فازت البحرين 2-1 في "خليجي 18" بالإمارات بهدفين من توقيع علاء حبيل، بعدما تقدم خلفان إبراهيم خلفان للقطريين.
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القنوات الرياضية الناقلة
ستقوم قناة بي إن سبورت المفتوحة وكذلك قنوات الكأس، ببث المباراة بشكل واضح وحصري، وتُعتبر من أهم القنوات الرياضية الناقلة لمباريات الرياضة.
إلى جانب هذه القنوات، فيمكنك أن تتابع أحداث مباريات كأس الخليج 25 من خلال البث المباشر لموقع جول والذي يُغطي الأحداث كما ولو كنت في الملعب أو أمام التلفاز في حالة تعثر متابعة المباراة بالفيديو.
تردد قناة بي ان سبورت bein sport
نضع بين أيديكم تردد قناة بي ان سبورت على النايل سات beIN SPORTS وهي على النحو التالي:
تردد القناة: 11054 – 12604
معدل الاستقطاب : أفقي (H).
معدل الترميز : 27500.
معدل تصحيح الخطأ : 4/3.
7 درجات غرب
تردد بين سبورت على عرب سات
تردد القناة : 12379
معدل الاستقطاب : أفقي (H).
معدل الترميز : 27500.
معامل تصحيح الخطأ : 6/5.
30.5درجة شرق
يوم ممطر في البصرة 🌧️😍— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) January 9, 2023
الفريق ينهي تحضيراته الأخيرة لمواجهة منتخب البحرين 🔚.#العنابي#خليجي_زين25 pic.twitter.com/EkPvgx74e8
تردد قناة الكأس one الرياضية القطرية المفتوحة
التردد: 11919
استقطاب الموجة: أفقي
معدل الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 3/4
إشارة ارسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK
مل تصحيح الخطأ: 4/3.
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