رابط بث مباشر مباراة قطر والبحرين اليوم ضمن كأس الخليج 25، يحتضن ملعب الميناء في العراق مباراة قطر والبحرين، اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والربع بتوقيت أبوظبي، السادسة والربع بتوقيت القاهرة.

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بث مباشر قطر والبحرين

لم يخسر منتخب البحرين ضد نظيره القطري في كأس الخليج العربي منذ عام 2002 (خليجي 15)، حيث فاز العنابي وقتها بهدف دون رد وقع عليه اللاعب عادل جدوع.

بعدها تعادل المنتخبان سلبياً في "خليجي 16"، ثم فازت البحرين 2-1 في "خليجي 18" بالإمارات بهدفين من توقيع علاء حبيل، بعدما تقدم خلفان إبراهيم خلفان للقطريين.

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القنوات الرياضية الناقلة

ستقوم قناة بي إن سبورت المفتوحة وكذلك قنوات الكأس، ببث المباراة بشكل واضح وحصري، وتُعتبر من أهم القنوات الرياضية الناقلة لمباريات الرياضة.

إلى جانب هذه القنوات، فيمكنك أن تتابع أحداث مباريات كأس الخليج 25 من خلال البث المباشر لموقع جول والذي يُغطي الأحداث كما ولو كنت في الملعب أو أمام التلفاز في حالة تعثر متابعة المباراة بالفيديو.

تردد قناة بي ان سبورت bein sport

نضع بين أيديكم تردد قناة بي ان سبورت على النايل سات beIN SPORTS وهي على النحو التالي:

تردد القناة: 11054 – 12604

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ : 4/3.

7 درجات غرب

تردد بين سبورت على عرب سات

تردد القناة : 12379

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

30.5درجة شرق

يوم ممطر في البصرة 🌧️😍



الفريق ينهي تحضيراته الأخيرة لمواجهة منتخب البحرين 🔚.#العنابي#خليجي_زين25 pic.twitter.com/EkPvgx74e8 — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) January 9, 2023

تردد قناة الكأس one الرياضية القطرية المفتوحة

التردد: 11919

استقطاب الموجة: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

مل تصحيح الخطأ: 4/3.

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