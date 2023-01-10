الكشف عن الملفات التي سيناقشها مستشار الأمن القومي الأمريكي مع نتنياهو

سيناقش مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان برنامج إيران النووي والتهديدات التي تشكلها طهران عندما يزور (إسرائيل) للاجتماع مع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجديدة.

وقال سوليفان "سأتوجه إلى إسرائيل وسيكون ذلك موضوعا جوهريا للمحادثات حين أذهب إلى هناك".

وفي إفادة للصحفيين خلال زيارة الرئيس جو بايدن للمكسيك لم يقل سوليفان متى ستكون زيارته لـ(إسرائيل).

وأوضح متحدث باسم مجلس الأمن القومي أن العمل جار لتحديد موعد الزيارة.

وقال سوليفان إنه تم في الوقت الحالي استبعاد الجهود الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي تعارضه (إسرائيل) بينما تضغط واشنطن على طهران لوقف إرسال طائرات مُسيرة إلى روسيا لاستخدامها في حربها بأوكرانيا وتسعى لوقف حملة القمع ضد المتظاهرين الإيرانيين.

وتعارض (إسرائيل) محاولات بايدن إحياء الاتفاق النووي الإيراني خشية ألا يوقف تطوير طهران لسلاح نووي.

وقال سوليفان "ستُتاح لنا الفرصة للتعامل بعمق مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشأن التهديد الذي تشكله إيران. وأعتقد أننا نتشارك نفس الأهداف الأساسية. وسنعمل على تسوية أي خلافات بيننا بشأن التكتيكات، بنفس الطريقة التي فعلناها على مدار العامين الماضيين".

وفي القدس، قال نتنياهو إنه سيناقش مع الفريق الأمريكي موضوع إيران.

وأضاف "حان الوقت لأن تكون إسرائيل والولايات المتحدة على وفاق… أتوقع مناقشة ذلك مع الرئيس بايدن وطاقمه. هناك الآن إجماع حول هذا الموضوع أكثر من أي وقت آخر".